Lorella Cuccarini via da La Vita in Diretta. “Frizioni con Matano”: l’indiscrezione

editato in: da

Lorella Cuccarini e i suoi quattro figli

Lorella Cuccarini lascerà La Vita in Diretta? Secondo alcune indiscrezioni diffuse da La Repubblica, la conduttrice potrebbe abbandonare lo show a causa di alcune divergenze con Alberto Matano, collega e co-conduttore. Un gossip che emerge dopo il grande successo della trasmissione che è riuscita a imporsi nel pomeriggio di Rai Uno.

Dopo essere stata battuta ripetutamente da Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, La Vita in Diretta ha collezionato ben 3 milioni di telespettatori, raggiungendo un vero e proprio record. Ottimi ascolti che hanno consentito alla Cuccarini di prendersi la sua rivincita, dopo un inizio di stagione non proprio esaltante. Nonostante ciò alcune fonti di viale Mazzini riferiscono che il futuro di Lorella nello show sarebbe a rischio. Mentre Alberto Matano di sicuro ci sarà, lei potrebbe rinunciare. Il motivo? Presunti attriti con il giornalista dietro le quinte.

“L’unica che dovrebbe lasciare è Lorella Cuccarini – si legge su Repubblica riguardo il futuro de La Vita in Diretta -, ma più per via dei pessimi rapporti con il co-conduttore Alberto Matano che per i deludenti risultati della Vita in diretta”. Una notizia che ha sorpreso molto i fan della trasmissione per vari motivi. Di fronte alle telecamere infatti i due conduttori si sono sempre mostrati affabili e in grande sintonia. Prima dell’inizio dello show, qualche mese fa, Matano era sceso in campo per difendere la Cuccarini dagli attacchi di Heather Parisi.

Nel corso delle puntate i presentatori non hanno mai mancato di scambiarsi battute e attestati di stima reciproci. Di fronte alla gaffe di Lorella su Luca Argentero, Matano aveva preso scherzosamente in giro la collega, punzecchiandola anche nelle puntate successive. Qualche giorno fa, intervistato da Sorrisi e Canzoni Tv, Alberto aveva parlato del suo rapporto con la Cuccarini e dell’esperienza a La Vita in Diretta. “Posso dire che sono contento di aver intrapreso questa strada dopo tanti anni di telegiornale e che mi sento pronto per nuove sfide televisive – aveva detto -. Ci siamo trovati bene fin dall’inizio: è una persona per bene e rispettosa, una professionista a tutto tondo. Ci confrontiamo sempre e ci capiamo”.