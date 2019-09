Lorella Cuccarini si sfoga dopo le accuse e lancia una frecciatina a Heather Parisi

editato in: da

Lorella Cuccarini si sfoga dopo le accuse ricevute per il suo ritorno in Rai e lancia una frecciatina a Heather Parisi.

Il prossimo 9 settembre la conduttrice tornerà in tv con La Vita in Diretta insieme ad Alberto Matano. Il suo ritorno nell’azienda di Viale Mazzini dopo una lunga assenza ha causato non poche polemiche soprattutto per via di alcune affermazioni sovraniste che non erano state apprezzate dall’ex collega Heather Parisi.

Le due showgirl si erano scontrate su Twitter con un botta e risposta infuocato, fra accuse e stoccate. Poco dopo Grand Tour, programma condotto dalla Cuccarini, era stato chiuso e la rivale ne aveva approfittato deridendola per il flop. In questi giorni la conduttrice ha presentato La Vita in Diretta e nel corso della conferenza stampa si è tolta qualche sassolino nella scarpa prendendosela con chi non aveva criticato in passato la chiusura improvvisa di un suo show che faceva ascolti alti da parte della Rai.

“Vorrei andare un po’ avanti, ho riflettuto in questi giorni – ha svelato la Cuccarini -. Qualche anno fa un programma andava in onda la domenica pomeriggio, Domenica In – così è la vita – battendo sempre la concorrenza. Alla fine è stato cancellato. Io ero la conduttrice. In quel momento non mi pare di aver sentito l’indignazione. O qualcuno che chiedesse perché il programma fosse stato chiuso”.

“Serenamente sono tornata a lavorare – ha aggiunto la presentatrice -, facendo teatro per 3-4 anni. Io avrei continuato a fare teatro se non avessi incontrato la De Santis che mi ha chiamato nella sua squadra. In questo momento c’è stata indignazione per il fatto di essere rientrata in Rai, come fossi l’ultima starlettina raccomandata. Chiedo a voi giornalisti un po’ più di onestà intellettuale e di fare un passo in avanti”.

Poco dopo un giornalista presente alla conferenza stampa le ha chiesto di commentare le dichiarazioni di Heather Parisi. La risposta è stata una vera e propria stoccata alla collega: “Ma non so di chi tu stia parlando…” ha replicato Lorella.