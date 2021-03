Lorella Cuccarini replica alle accuse di Maria Teresa Ruta

editato in: da

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, madre e figlia come sorelle

Lorella Cuccarini su Instagram svela di non aver gradito alcune dichiarazioni rilasciate da Maria Teresa Ruta durante il GF Vip. La conduttrice è stata fra i protagonisti del reality condotto da Alfonso Signorini anche grazie a numerose rivelazioni su personaggi del mondo dello spettacolo.

Dopo aver parlato di Alberto Di Monaco e del presunto flirt con Francesco Baccini (poi smentito), la Ruta aveva fatto alcune confessioni agli altri concorrenti riguardo Lorella Cuccarini, accusandola di non salutare i colleghi nei camerini. “Sinceramente ci sono rimasta male – ha spiegato l’insegnante di Amici 2021 su Instagram, rispondendo ad alcune domande dei fan -. Credo di non incontrare Maria Teresa da molto tempo e non c’è nessun motivo di astio tra di noi. A meno che lo scorso anno nei corridoi di viale Mazzini l’ho incontrata ma non l’ho vista perché negli ultimi anni non ci vedo più molto bene e se non ho gli occhiali… Ma tutto questo non mi appartiene. Solitamente quando finisco gli spettacoli a teatro saluto tutte le persone che incontro e sono lì ad aspettarmi. Non c’è alcun motivo”.

Già qualche tempo fa Lorella aveva replicato alle dichiarazioni di un concorrente del GF Vip. La conduttrice non aveva infatti gradito alcune frasi di Tommaso Zorzi. “Solitamente non rispondo alle provocazioni – aveva scritto la Cuccarini in un post -, ma in questa occasione il silenzio potrebbe essere interpretato come un assenso e non posso permetterlo. Quando esprimo un’opinione, non è mai contro qualcuno, quindi sentire un concorrente del Grande Fratello dire che sono “contro gli omosessuali” (più una serie di insulti che faccio finta di non aver sentito) è qualcosa che mi ferisce profondamente e che non credo di meritare. La mia vita parla da sé: ho condiviso tante gioie esaltando il talento di compagni di lavoro, senza barriere di alcun tipo. Sfido chiunque ad aver mai ravvisato un comportamento irrispettoso o discriminatorio contro chiunque”.

Il percorso di Maria Teresa nel GF Vip si era concluso a poche puntate dalla finale, proprio a causa di alcune dichiarazioni, poi smentite, su un flirt con Baccini. Le rivelazioni della Ruta non erano piaciute agli altri inquilini, in particolare a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che avevano deciso di allontanarsi da lei, nominandola.