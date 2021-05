“Lorella Cuccarini regina della domenica al posto della D’Urso”: l’indiscrezione

editato in: da

Barbara D’Urso: Michele Canfora, figli, programmi tv, età

“Lorella Cuccarini regina della domenica al posto della D’Urso”. Continuano le indiscrezioni sulla prossima stagione televisiva di Canale Cinque e sul futuro di Barbara D’Urso, fra le conduttrici più amate di Mediaset. La presentatrice ormai da anni è al timone di Domenica Live, ma numerose voci di corridoio parlano di cambiamenti imminenti in cui sarebbe coinvolta anche Lorella Cuccarini.

A parlarne è TvBlog secondo cui Lorella sarebbe pronta a diventare la nuova regina della domenica dopo il suo successo ad Amici 2021. Nel ruolo di coach e insegnante dello show di Maria De Filippi, la Cuccarini ha conquistato il pubblico televisivo superando un periodo complicato. Archiviate le polemiche con Alberto Matano e l’addio a La Vita in Diretta, la conduttrice ha regalato un’energia tutta nuova alla sua carriera che sembra destinata a continuare proprio a Mediaset.

Alcune indiscrezioni infatti affermano che il futuro della Cuccarini sarebbe a Canale Cinque dove potrebbe tornare a guidare un programma domenicale. Per Lorella si tratterebbe di un grande ritorno a ben tredici anni da La sai l’ultima? e dalle mitiche edizioni di Buona Domenica degli anni Novanta divenute un cult. Per ora, ovviamente, non ci sono certezze anche se la showgirl, con la sua grinta e il sorriso è riuscita a mostrare, ancora una volta, il suo talento grazie ad Amici 2021 e al sostegno di Maria De Filippi.

Nel frattempo Barbara D’Urso ha salutato il pubblico televisivo, dandogli appuntamento per la prossima stagione tv. In un breve discorso, nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, la conduttrice ha assicurato che la trasmissione tornerà, ma non ha citato Live – Non è la D’Urso e Domenica Live. “Amici e amiche, è arrivato il momento – ha detto -. Siamo a fine maggio e come l’anno scorso Pomeriggio5 prende una pausa, una pausa estiva. Ritorniamo ovviamente i primi giorni di settembre e come ogni anno io vi saluto con tutti coloro che lavorano insieme a me. Torniamo come sempre fortissimi e unitissimi con Pomeriggio5 all’inizio di settembre. Ringrazio tutti per l’amore che mi avete dimostrato e che avete dimostrato a tutti quanti noi anche per questo quattordicesimo anno”.

Infine la D’Urso si è commossa: “Ricordatevi che il mio cuore – mi emoziono sempre, come una deficiente – è prima dei miei figli e subito dopo vostro. Non dimenticatelo mai. Col cuore”.