Lorella Cuccarini punzecchia la D’Urso nel promo de La Vita in Diretta

Lorella Cuccarini punzecchia Barbara D’Urso de La Vita in Diretta.

Dopo la delusione per la chiusura anticipata di Grand Tour, la showgirl è pronta a prendersi la sua rivincita, guidando il contenitore pomeridiano che si scontrerà con Pomeriggio Cinque. Così tanto che nel promo della trasmissione in molti ci hanno visto proprio una sfida alla D’Urso.

La vita in diretta ripartirà dal 9 settembre e verrà condotto dalla Cuccarini in coppia con Alberto Matano. Per annunciare il ritorno dello show è stato realizzato un promo in onda su Rai Uno. Nella clip il giornalista e la conduttrice appaiono molto complici e Lorella è davvero scatenata.

Prima si trasforma in una perfetta bond girl, poi cerca di dare al collega qualche consiglio per apparire un po’ meno rigido, e la ritroviamo a gustare una focaccia. Infine i due conduttori sono così divertiti che non riescono nemmeno a dire il titolo del programma, tanto stanno ridendo. Così finiscono per affidarsi alla voce narrante. La conclusione? Lorella pronuncia la frase: “Si può avere un caffè?”.

Le parole della presentatrice non sono sfuggite ai telespettatori e sui social si è scatenato un acceso dibattito. In tanti infatti ci hanno visto una frecciatina a Barbara D’Urso. La conduttrice infatti nei suoi programmi fa sempre riferimento al “caffeuccio” che immagina di bere con loro.

Qualche tempo fa, quando già si parlava di scontri televisivi, la Cuccarini e la D’Urso si erano scambiate alcuni messaggi sui social. “Vedo che già cominciano a partire i “titoloni” – aveva scritto Lorella -: cara Barbara, sappi che mia figlia Chiara segue spesso i tuoi programmi e che il suo cuore è un po’ tuo! Sarà una sfida appassionante quella che ci aspetta da settembre! Buon lavoro”.

Immediata la replica della D’Urso, che aveva confermato: “Cara Lorella, nè “guerre” nè “scontri”: come hai detto anche tu faremo programmi diversi e quindi in bocca al lupo a entrambe!”.

In attesa di scoprire chi vincerà la guerra degli ascolti, tutti gli occhi sono puntati su Heather Parisi, che non ha mai risparmiato critiche e frecciatine alla rivale, soprattutto dopo il flop di Grand Tour.