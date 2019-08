Lorella Cuccarini, il suo programma è un flop: Heather Parisi la prende in giro

editato in: da

Continua la guerra a distanza fra Lorella Cuccarini e Heather Parisi dopo il flop di Grand Tour, il programma della conduttrice italiana.

Qualche settimana fa la Cuccarini aveva annunciato il suo grande ritorno su Rai Uno con una trasmissione in prima serata dedicata alle bellezze dell’Italia. Si tratta di cinque speciali che svelano itinerari turistici da Nord a Sud, scoperti da Lorella insieme al giornalista Angelo Mellone e Giuseppe Calabrese, esperto di cucina.

Sfortunatamente i telespettatori non hanno premiato lo show, che si è rivelato un flop. Le prime puntate sono state battute sia dallo speciale su Nadia Toffa, andato in onda dopo la sua puntata, che dalla replica di La Sai L’Ultima, mentre quelle successive hanno registrato uno share inferiore al 9%. Un risultato decisamente deludente per un programma nella fascia di prima serata.

Heather Parisi, nemica giurata della Cuccarini, non si è lasciata sfuggire l’occasione di punzecchiare la collega. Su Twitter ha commentato il flop di Gran Tour, sbeffeggiando Lorella.

“Houston, abbiamo un problema! – ha scritto -. Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste. #sovraniste #sovranismo #heatherparisi”.

Si tratta solo dell’ennesimo capitolo della lotta fra la Cuccarini e la Parisi, rivali ormai da oltre trent’anni. Tornate in tv con il format Nemicamatissima, le due avevano smentito di essere nemiche, salvo poi scontrarsi duramente dopo la fine della trasmissione. Da allora le battute al vetriolo e le frecciatine via social non sono mai mancate.

Una rivalità che risale agli anni Ottanta quando entrambe parteciparono a Fantastico, programma condotto da Pippo Baudo. Heather Parisi era infatti la prima ballerina dello show, pronta ad esibirsi sulle note di Cicale, ma nel 1985 venne sostituita dalla Cuccarini che all’epoca era ancora una ballerina semi-sconosciuta e aveva fatto parte del suo corpo di ballo. Un affronto che la Parisi, secondo alcune indiscrezioni, non ha mai dimenticato.

Da allora le due artiste non hanno mai smesso di punzecchiarsi e attaccarsi, nemmeno quando hanno realizzato un programma insieme. Staremo a vedere cosa accadrà e quale sarà la risposta di Lorella di fronte alla battuta di Heather. Una cosa è certa: lo scontro è aperto.