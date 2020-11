Lorella Cuccarini passa a Mediaset: sarà nel cast di Amici 20

editato in: da

Una grande rivincita per Lorella Cuccarini: la nota conduttrice infatti entrerà a far parte del cast di Amici, il talent show di Canale 5, in qualità di professoressa.

Quelle che sembravano delle indiscrezioni sono state confermate dal settimanale Oggi: Lorella Cuccarini sarebbe pronta a mettersi in gioco in questa nuova avventura televisiva, lasciandosi alle spalle l’esperienza turbolenta con Alberto Matano e La vita in diretta.

La conduttrice infatti non è stata confermata alla conduzione della trasmissione del pomeriggio di Rai 1, dopo le polemiche, frecciatine e risposte al vetriolo sui social, sui giornali e in altri programmi tv.

Prima di questo cambiamento al timone de La vita in diretta, voci di corridoio sostenevano che la showgirl fosse alla ricerca di un accordo con Stefano Coletta, direttore di Rai 1, per la conduzione dello Zecchino d’Oro: sin dall’inizio però il suo futuro alla rete ammiraglia era apparso incerto, tanto che poi per il Festival canoro per i bambini sono stati scelti Mara Venier e Carlo Conti.

Lorella avrebbe lasciato la Rai, dove secondo indiscrezioni non è stata riconfermata, per passare agli studi Mediaset, dopo ben dieci anni di assenza. La Cuccarini quindi abbandonerà i panni della conduttrice, per tornare al suo ambiente naturale, quello della danza, entrando a far parte del cast fisso di Amici. Il programma tra l’altro l’ha vista ospite – in qualità di giudice speciale – in una puntata del Serale.

Maria De Filippi l’avrebbe voluta fortemente per il suo talento, la sua esperienza e la sua professionalità nel mondo della danza e andrebbe ad affiancare Alessandra Celentano, ormai professoressa veterana del talent show.

Ad Amici infatti sono già previsti dei cambiamenti – come le nuove formule per consentire la presenza del pubblico in studio, grazie a degli spalti adatti al distanziamento sociale, dotati di plexiglas – tra il corpo docenti. La De Filippi ha già confermato Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, volti storici del programma, ma ha annunciato a Domenica In, ospite di Mara Venier, una grande novità.

Nel cast infatti tornerà una vecchia allieva della scuola, Marta Gerbi. La cantante, che aveva partecipato all’edizione 2002/2003 del talent show, ha incontrato per caso la De Filippi, facendola emozionare: “Mi ha spiegato che insegna canto ai ragazzi. Io ero molto contenta. Ha lavorato con me e mi ha fatto molto piacere. È tornata dove era partita e mi ha fatto veramente piacere”, ha raccontato.