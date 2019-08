Lorella Cuccarini, la rivincita su Heather e la dolce dedica al marito su Instagram

editato in: da

È un momento d’oro per Lorella Cuccarini: nella professione e nella vita privata la conduttrice si gode i frutti meritati del suo impegno e risponde, con i fatti, alle malelingue.

La più amata dagli italiani ha fatto il suo rientro in Rai dalla porta principale con Grand Tour, il programma di prima serata, costola di Linea Verde, che accompagna i telespettatori alla scoperta delle tante bellezze del nostro paese. La bionda conduttrice al suo esordio, venerdì sera, ha incantato il pubblico di Rai Uno e ha vinto la battaglia degli ascolti già alla prima puntata. In barba alle critiche e alle frecciatine, più o meno velenose, che in questo periodo hanno colpito la Cuccarini. A iniziare da quelle della sua collega ed eterna, agguerritissima, rivale Heather Parisi.

Lorella Cuccarini entra da decenni nelle case degli italiani portando la sua solarità, la sua bravura ed il suo impegno. Un impegno che riversa in ogni parte della sua vita, a iniziare dalla più importante: la famiglia.

Oggi, mentre festeggia i grandi ascolti della nuova avventura televisiva infatti, la showgirl celebra su Instagram anche il suo successo più importante. Impegnata in giro per l’Italia per il nuovo programma, la Cuccarini pubblica un tenero post per celebrare, anche a distanza, un giorno indimenticabile della sua vita: quello in cui, 28 anni fa, ha sposato suo marito, il produttore musicale e autore Silvio Testi.

I due si sono conosciuti lavorando insieme, si sono sposati il 3 agosto del 1991 e, da allora, hanno spesso mischiato vita famigliare e professionale. Dietro molti dei più famosi programmi di Lorella c’è anche il contributo di Silvio. Ma il contributo più grande che Testi ha apportato nella vita della showgirl è quello che sta dietro il suo successo più grande in assoluto: la loro bellissima e numerosa famiglia.

Nella foto pubblicata su Instagram dalla Cuccarini c’è tutto quello che questa unione lunghissima e indissolubile ha saputo creare: nel selfie di famiglia ci sono Lorella, il marito Silvio, e tre dei quattro figli (Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio) nati dal loro splendido e felice matrimonio. Cinque volti solari e sorridenti, i volti di una famiglia unita e felice, costruita sulle solide basi di un grande amore.

Scrive la Cuccarini: “Dopo 28 anni, questo è il primo 3 agosto che trascorriamo separati: buon anniversario, amore. Questo foto l’hai scattata pochi giorni fa a sorpresa: anche se manca un altro “tassello” importante, esprime tutto…Per sempre, insieme.”

Un post che sa di gioia e vittoria, alla faccia delle malelingue.