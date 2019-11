Lorella Cuccarini, La Vita in Diretta rischia la cancellazione: l’indiscrezione

editato in: da

La Vita in Diretta, attualmente condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, rischia la cancellazione. Secondo alcune indiscrezioni rese note da Blogo, la Rai potrebbe eliminare dal palinsesto la trasmissione che nell’ultimo periodo non ha registrato buoni ascolti e viene sistematicamente battuta dalla concorrenza di Barbara D’Urso.

Mentre Pomeriggio Cinque segna uno share sempre alto, La Vita in Diretta continua a perdere punti. Il cambio di conduzione, con l’arrivo di Lorella Cuccarini, tornata in Rai fra le polemiche e gli attacchi di Heather Parisi, non è bastato a migliorare la situazione. Per questo l’azienda di viale Mazzini potrebbe presto prendere una decisione drastica.

Secondo alcune indiscrezioni infatti il prossimo 28 novembre si terrà un Cda in cui verranno stabilite le nuove nomine e si avvierà il piano industriale voluto dall’ad Fabrizio Salini. Un cambiamento che potrebbe portare a sostanziali modifiche nel palinsesto televisivo. Il primo programma a farne le spese sarebbe proprio La Vita in Diretta.

Il contenitore pomeridiano viene condotto attualmente da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, ma i risultati non sono certo quelli che la Rai si aspettava. A pesare non solo gli ottimi ascolti di Pomeriggio Cinque, guidato da Barbara D’Urso, ma anche quelli di Geo. Gli esperti dell’azienda pubblica starebbero pensando di sostituire nella prossima stagione La Vita in Diretta proprio con una nuova edizione di Geo, portando a uno spostamento di canale.

Per ora si tratta solo di supposizioni che non sono state ancora confermate. Di certo La Vita in Diretta ha subito nell’ultimo periodo numerose critiche. Qualche settimana fa a parlare del flop dello show era stata anche Raffaella Carrà che aveva commentato lo stile di conduzione, forse un po’ troppo rigido.

“Nelle trasmissioni del pomeriggio si piange troppo – aveva spiegato -. Sì, sono tutte storie di uccisioni, morte. Comincia Eleonora Daniele al mattino, e si va avanti nel pomeriggio. Io non dico che non si debba andare in profondità di alcuni fatti e parlarne con opinionisti di livello. Ma bisogna alternare tutto a momenti di leggerezza”.

“Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono molto bravi – aveva aggiunto Raffaella -, ma se potessero anche alleggerire un po’ le interviste sarebbe meglio. Differenziare, voltare pagina, è ciò che colora il programma”.