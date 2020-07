Lorella Cuccarini in forma dopo l’addio alla Rai. E sorride con l’amica Paola Perego

editato in: da

Le donne della Rai, i palinsesti 2020-2021

Lorella Cuccarini è sempre in forma smagliante nonostante tutto: dopo l’addio a La Vita In Diretta e – forse – anche alla Rai, l’ex ballerina si è rintanata tra gli affetti. Non a caso, in questi giorni la Cuccarini ha condiviso su Instagram tanti momenti della sua quotidianeità con la famiglia e con gli amici, oltre ad aver concesso ai suoi ammiratori un vero e proprio viaggio nei ricordi collezionati durante tutta la sua carriera professionale.

L’ex ballerina, però, non ha smesso di lavorare: non a caso, l’ultimo suo post è una sequenza di scatti presi dal Magna Graecia Film Festival di Catanzaro, dove Lorella – in quanto madrina della cerimonia – ha ricevuto anche un premio alla carriera.

Ieri sera, ancora una volta orgogliosamente madrina del Magna Grecia Awards.

Come sempre, una serata ricca di emozioni. Un’occasione per incontrare vecchi amici e per farne di nuovi.

Alla fine, una sorpresa che mi ha tolto il fiato: un premio alla carriera inaspettato e le splendide ed emozionanti parole dell’ideatore e amico fraterno Fabio Salvatore.

Eternamente grata per questi momenti e per l’ospitalità di questa terra meravigliosa. Ad maiora

Lorella, dunque, non si è fatta prendere dallo sconforto dopo la spiacevole vicenda con Alberto Matano, suo ex collega a La Vita In Diretta con il quale ha avuto uno screzio diventato di dominio pubblico: quando mancavano poche ore all’ultimissima puntata dello show, l’ex conduttrice aveva inviato una lettera allo staff del programma, accusando il collega di essere stato “egocentrico” e “maschilista”.

Nonostante le difese del collega Pierluigi Diaco e del suo mentore Pippo Baudo, la Cuccarini ha preferito lasciare il rotocalco pomeridiano e non ha nemmeno commentato le offerte ricevute dalla Rai per presentare lo Zecchino D’Oro e delle prime serate con Baudo.

La Cuccarini, quindi, non si è ancora sbilanciata sui suoi nuovi progetti televisivi, ma ha preferito nutrire la sua vita sociale, facendo nuove amicizie e ravvivando quelle di una vita: a tal proposito, sul profilo Instagram di Paola Perego è spuntata una foto che ritrae abbracciate lei e Lorella, sorridenti dopo aver passato insieme una serata tra amiche.

Ma c’è anche un altro dettaglio nella descrizione del post della Perego che incuriosisce: stiamo parlando della scritta “VLM1”, che non sembra aver trovato ancora una traduzione. Che sia riferito ad un progetto televisivo che coinvolge entrambe? Questo ancora non lo sappiamo, ma sarebbe bello vedere le due grandi amiche lavorare insieme.