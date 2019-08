Lorella Cuccarini fa flop: la Rai chiude Grand Tour e lei si sfoga sulla Parisi

editato in: da

Grand Tour è un flop e la Rai chiude in anticipo il programma di Lorella Cuccarini dopo le polemiche e gli attacchi di Heather Parisi.

Lo show in prima serata, parallelo a Linea Verde, era stato presentato qualche tempo fa dal capostruttura Angelo Mellone e rappresentava il grande ritorno in Rai della showgirl. Le cose però non sono andate come aveva previsto la Cuccarini e il programma, partito male, è andato sempre peggio.

La prima puntata di Grand Tour aveva debuttato con il 12,4% di share, scendendo poi al 9,2% e al 9,8% nella terza puntata. Per questo motivo la Rai avrebbe deciso di chiudere in anticipo il programma, che terminerà il 23 agosto invece del 30 come era stato indicato inizialmente.

“Nessuna chiusura anticipata di Grand Tour – hanno fatto sapere da Viale Mazzini con un comunicato stampa -, il programma condotto da Lorella Cuccarini in onda su Rai 1. La rete ha deciso di accorpare le ultime due puntata che in andranno in onda in prima e seconda serata venerdì 23 agosto”.

In molti però sono convinti che la scelta sia stata fatta per limitare i danni ed evitare un ulteriore calo degli ascolti anche in vista del 9 settembre quando la Cuccarini debutterà al timone de La vita in diretta.

Nei giorni scorsi la 54enne era finita al centro delle polemiche a causa delle sue affermazioni “sovraniste” che avevano attirato l’ira di Heather Parisi, collega e rivale dai tempi di Fantastico con Pippo Baudo. Proprio la ballerina americana era stata fra i primi a commentare ironicamente il flop di Grand Tour sui social, facendo anche intendere che la Cuccarini era tornata in Rai per via della sua presa di posizione. Dopo un lungo silenzio la showgirl ha deciso di dire la sua riguardo lo scontro con la Parisi.

“Se fosse vero vorrei capire come faccio a lavorare da 34 anni – ha replicato sul settimanale Chi -. Chissà quali endorsement avrò avuto in passato”. Sfogandosi durante un’intervista: “Perché tanto livore da parte di Heather Parisi? Dovrebbe chiederlo a lei – ha aggiunto -. Personalmente faccio davvero troppa fatica a spiegarmelo. E in questi giorni di relax, voglio pensare solo alle cose belle”.