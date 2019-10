Lorella Cuccarini fa flop con la Vita in Diretta: il commento di Raffaella Carrà

editato in: da

Raffaella Carrà commenta il flop de La Vita in Diretta e sorprende tutti. Il ritorno in Rai di Lorella Cuccarini non è stato affatto semplice e sembra ancora tutto in salita. Prima gli attacchi di Heather Parisi, poi la chiusura anticipata di Grand Tour, infine i problemi nel contenitore pomeridiano che conduce con Alberto Matano.

La Vita in Diretta infatti non sta ottenendo i risultati sperati e continua a essere battuta da Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Gli ascolti sono in calo e, se nelle prime settimane si poteva parlare di un “rodaggio” dello show, ora sembra proprio un flop. In molti sono convinti che la colpa dello share basso non sia di Lorella Cuccarini, che rimane una grande professionista, ma dell’incapacità di dare brio alla trasmissione.

Una tesi sostenuta anche da Raffaella Carrà che ha commentato la vicenda durante la conferenza stampa per la presentazione di A Raccontare Comincia Tu, il suo programma in onda su Rai Tre. “La tv dal vivo per me è meravigliosa — ha detto rispondendo a una domanda di Blogo -. Guardo un po’ tutto, non tutto mi piace. Mi fa soffrire quando un programma potrebbe essere fatto meglio per un pizzico di scelte diverse”.

“Tipo? La vita in diretta – ha aggiunto -: sono obbligati a fare sempre storie complicate, io l’avrei alleggerita un po’. Non trovo che sia colpa dei conduttori, forse nemmeno degli autori, direi della rete. Adesso mi odierà il direttore di rete, ma tanto è uguale. C’è qualcosa che impedisce loro di essere ariosi”.

Anche Lorella Cuccarini qualche giorno fa aveva commentato apertamente gli ascolti bassi e la vittoria di Barbara D’Urso. “Voi parlate di noi che raccontiamo in modo distaccato – aveva detto -. Non sono d’accordo con il racconto distaccato. Io cerco di creare sempre grande empatia con l’ospite. Affronto sempre tutto con grande umiltà. Però La Vita in Diretta non vuole affondare il coltello nelle ferite, quando parliamo con i parenti delle vittime della cronaca nera noi usiamo molta delicatezza. Non scambiamo la delicatezza per freddezza”.