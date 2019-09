Lorella Cuccarini commenta La Vita in Diretta (e lo scontro con la D’Urso)

editato in: da

Lorella Cuccarini commenta La Vita in Diretta e lo scontro con Barbara D’Urso.

La showgirl è tornata in tv al timone del contenitore pomeridiano di Rai Uno che si scontra con Pomeriggio Cinque il format, ormai ben collaudato, della D’Urso. Una battaglia che entrambe le presentatrici avevano commentato qualche settimana fa, scambiandosi alcuni messaggi sui social, ma che è entrata nel vivo solo da pochi giorni.

Terminata la pausa estiva, il 9 settembre i programmi sono tornati in onda. Barbara D’Urso, con il suo Pomeriggio Cinque, ha conquistato la sua fascia oraria, portando a casa uno share del 16,44% con 1.485.000 spettatori. Lorella Cuccarini, in coppia con Alberto Matano, ha invece registrato uno share di 13,42% con 1.258.000 spettatori,

La sfida è stata vinta dalla D’Urso sia nella prima parte che nella seconda parte del programma. La Vita in diretta infatti ha conquistato il 14,42% con 1.381.000 spettatori, mentre Pomeriggio Cinque ha ottenuto uno share del 15,65% con 1.581.000.

Nonostante la sfida persa però la Cuccarini non sembra disposta a mollare. La showgirl su Twitter ha commentato la prima settimana de La Vita in Diretta, ringraziando il pubblico e parlando di “buoni risultati”. “Grazie a tutti voi per la fiducia! – ha scritto -. Non pensavamo di raggiungere questi risultati già alla prima settimana! Ed è solo l’inizio. Io ed Alberto Matano lavoreremo per fare sempre meglio. Continuate a darci consigli. Vi leggiamo sempre”.

Insomma, la sfida continua e Lorella è pronta a battersi per riportare sulla vetta La Vita in Diretta. Nelle ultime settimane la Cuccarini era finita al centro di un’aspra polemica a causa di alcune sue affermazioni sovraniste e della chiusura del programma Grand Tour a causa degli ascolti bassi. Il botta e risposta con Heather Parisi, nemica dai tempi di Fantastico con Pippo Baudo, e i gossip sul suo ritorno in Rai, avevano fatto infuriare la showgirl.

“Io avrei continuato a fare teatro se non avessi incontrato la De Santis che mi ha chiamato nella sua squadra – si era difesa durante una conferenza stampa -. In questo momento c’è stata indignazione per il fatto di essere rientrata in Rai, come fossi l’ultima starlettina raccomandata. Chiedo a voi giornalisti un po’ più di onestà intellettuale e di fare un passo in avanti”.