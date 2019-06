Lorella Cuccarini alla conduzione di Linea Verde in prima serata. L’indiscrezione

editato in: da

Lorella Cuccarini potrebbe condurre quattro puntate in prima serata di Linea Verde, a partire dal 9 agosto.

Secondo l’indiscrezione di Blogo, anticipando il suo ritorno in Rai, Lorella potrebbe infatti affiancare Federico Quaranta al timone di quattro puntate speciali di Linea Verde che andranno in onda il venerdì sera anziché il weekend.

Per il ruolo in un primo momento era spuntato il nome di Nunzia De Girolamo, reduce del successo come concorrente di Ballando con le Stelle. Ma ora si fanno insistenti i rumors che vorrebbero la Cuccarini alla conduzione della trasmissione che da sempre dà grandi soddisfazioni in Rai. Se la più amata dagli italiani trionferà sull’ex politica, alla De Girolamo potrebbero aprirsi le porte dell’edizione invernale di Linea Verde, come ipotizza Blogo.

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali, né dichiarazioni delle dirette interessate. Sul suo profilo Instagram la Cuccarini riceve migliaia di complimenti dopo aver raccontato l’emozione di partecipare alla prima de La Traviata all’Arena di Verona, con tanto di selfie insieme al marito Silvio Testi e Simona Ventura:

Lorella sei la numero uno delle show girl😘!Anzi oggi non vedo nessun’altra al tuo livello.

Ma nessun cenno alla possibilità di condurre Linea Verde. Mentre la De Girolamo confessa di amare le favole, anche se non ci crede più. L’affermazione racchiude qualche messaggio segreto sui suoi incarichi futuri in Rai? Non c’è certezza.