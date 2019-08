Lorella Cuccarini, Alberto Matano la difende dalle critiche di Heather Parisi

editato in: da

Dopo le polemiche dei giorni scorsi Alberto Matano scende in campo per difendere Lorella Cuccarini.

Il giornalista e volto del TG1, affiancherà la showgirl nella conduzione de La Vita In Diretta. Una sfida che Lorella sta affrontando dopo le pesanti critiche arrivate da Heather Parisi e il flop di Grand Tour, il programma estivo che è stato chiuso in anticipo a causa, forse, degli ascolti piuttosto deludenti.

Come è ormai noto la ballerina americana ha lanciato una serie di frecciatine velenose nei confronti della collega, affermando che avrebbe ottenuto un posto in Rai soprattutto grazie alle sue affermazioni sovraniste. Dopo un infuocato botta e risposta sembrava che la questione fosse chiusa, ma Heather è tornata a stuzzicare la Cuccarini dopo che lo share del suo show è calato vertiginosamente.

“Houston, abbiamo un problema! – ha scritto la Parisi -. Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste. #sovraniste #sovranismo #heatherparisi”. E se la risposta della rivale è stata piuttosto pacata, a difenderla ci hanno pensato alcuni colleghi.

Non solo Rita Dalla Chiesa, ma anche Alberto Matano, che sulle pagine di Chi ha svelato di avere un ottimo rapporto con la Cuccarini. “Se dicessi che la politica è fuori dalla Rai non direi la verità – ha svelato il giornalista -, ma non potrei mai sostenere che per far carriera nella tv di Stato serva il supporto politico”.

“Mi dispiace che Lorella debba subire certe critiche – ha aggiunto – e non credo che aver espresso opinioni personali possa valere una patente piuttosto che un’altra. L’ho conosciuta quest’anno – ha concluso Matano, svelando anche un retroscena – e posso confermarle che è davvero una bella persona e una grande professionista. Tra noi si è creato subito un bel feeling, siamo d’accordo su tutto e mi piacerebbe che venisse giudicato solo il nostro lavoro”.

Nel frattempo le prime riunioni per La Vita in Diretta sono iniziate. La Cuccarini è già all’opera con Matano visto che il programma partirà il prossimo 9 settembre. Gli occhi sono tutti puntati su Lorella soprattutto perché si scontrerà contro Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, una trasmissione molto amata e piuttosto forte in termini di ascolti.