Loredana Lecciso verso il GF Vip e confessione su Al Bano

editato in: da

Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso oggi

Loredana Lecciso potrebbe fare la sua comparsa al Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

La showgirl non esclude la possibilità, come lei stessa confessa: “L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Signorini perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirare fuori il meglio di me e mi permetterebbe di abbattere certe sovrastrutture e a rendermi ‘normale’, ma non so se avrei il coraggio di farlo”. Poi al magazine Chi spiega perché ha rifiutato di prendervi parte nelle precedenti edizioni:

Sì, e ho sempre rifiutato. Si immagina la mattina senza trucco? Ho sempre avuto paura di mostrarmi nella mia quotidianità, dovrei girare nella casa con un passamontagna. In passato ho rifiutato perché non era nelle mie corde, è la prima volta che mi lascerei sfiorare dall’idea.

Se la Lecciso sta meditando di rinchiudersi nella Casa più spiata d’Italia, ha le idee chiare sul suo rapporto con Al Bano:

Non stiamo più insieme, ma ci siamo ritrovati grandissimi amici. Abbiamo cambiato dimensione, ma l’intensità è fortissima.

E in effetti l’intesa tra i due sembra perfetta, almeno a giudicare dalle immagini che pubblica su Instagram. Loredana ripercorre la sua storia d’amore col cantante di Cellino San Marco e confessa il dramma sfiorato all’inizio della loro unione:

Nessuno sapeva della relazione tra me e lui, non potevo dire che ero rimasta incinta nemmeno ai miei genitori. Poi ebbi una minaccia d’aborto e fui costretta a rivelarlo.

Oggi la passione tra lei e Al Bano si è spenta, ma restano uniti per amore dei figli, Jasmine e Al Bano Jr, detto Bido:

Sembra un paradosso, ma oggi gli voglio bene più di quanto gliene volessi prima, è una dimensione serena che non richiede alcun tipo di definizione: non voglio identificare i rapporti, li voglio vivere. I ragazzi non hanno mai sofferto le nostre scelte anche perché con i figli siamo stati più bravi, Al Bano come papà merita un 10 pieno.

Il confronto con Romina Power è inevitabile, anche perché Al Bano mantiene un ottimo rapporto anche con l’ex moglie e sua compagna professionale. La Lecciso ha più volte ribadito di volere una famiglia allargata e per amore del cantante ha teso la mano alla sua rivale, pronta a riappacificarsi con lei se solo Romina lo volesse.