Loredana Lecciso risponde ai gossip sul ritorno di fiamma con Al Bano Carrisi in una lunga intervista. La showgirl pugliese, intervistata da Il Giornale, ha svelato di sentirsi finalmente serena e al riparo dalle “montagne russe emotive” vissute in passato.

“Questo è un momento molto sereno, molto tranquillo – ha confessato la Lecciso -. Sono consapevole che ho tre figli, tante responsabilità, impegni con loro, con il lavoro, con me stessa. Vivo con più consapevolezza: sono in una fase della vita dove sogno di meno ma sono più pratica, più pragmatica. Ho acquisito la forza della serenità – ha aggiunto -, una cosa che da giovane non puoi possedere. Prima c’erano le salite pazzesche e le discese tremende, ora no”.

Mamma di Jasmine e Bido, i figli più piccoli di Al Bano, la Lecciso è riuscita a ritrovare la serenità dopo le lotte con Romina Power, ma soprattutto con i fan che continuano a sperare in un ritorno di fiamma fra l’attrice americana e il cantante di Cellino San Marco, considerandola come un ostacolo.

“Gli haters mi fanno tenerezza – ha spiegato Loredana -. Sarò controcorrente, ma io sono convinta, non ce l’ho con gli hater, me ne dispiaccio, mi fanno tenerezza. Io non mi sognerei mai, per come sono stata educata e per quello che mi hanno insegnato i miei genitori, di rispondere male a qualcuno. È quasi impossibile trovare una mia risposta rabbiosa nei confronti degli hater – ha aggiunto -. Rispondergli mi dispiacerebbe, già si palesa uno stato d’animo non felice, inquieto, quindi sarebbe inutile”.

A essere vittima di critiche e insulti però non è solo Loredana, ma anche Jasmine, nata dal legame della Lecciso con Al Bano. Bionda come la sua mamma e bellissima, la ragazza è stata spesso presa di mira su Instagram. “Succede a me e succede a mia figlia Jasmine – ha detto -. Non per giustificare ma tendo sempre a trovare la motivazione del disagio dietro questi messaggi. Mi piacciono molto le risposte ironiche, mai aggressive”.

La showgirl ha comunque affermato di essere fiera di Jasmine per il modo in cui gestisce l’odio social: “Mi è capitato di leggere dei commenti non proprio positivi rivolti a mia figlia Jasmine e ho apprezzato il suo modo di fare e rispondere con ironia. Farlo con simpatia a un’offesa mi piace, stemperare il malcontento altrui è costruttivo”.