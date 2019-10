La Lecciso riconquista Al Bano, la dedica su Instagram dopo l’addio di Romina

editato in: da

Cosa sta succedendo a casa Carrisi? Negli ultimi giorni, il gossip si è concentrato ancora una volta su quello che è forse il triangolo più discusso d’Italia, tra Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power. Questa volta, a scatenare le indiscrezioni è una bellissima foto pubblicata su Instagram dalla showgirl, che ha decisamente suscitato molti sospetti tra i fan.

Loredana ha infatti condiviso con i suoi follower uno scatto in bianco e nero che la ritrae al fianco di Al Bano, entrambi intenti a guardarsi negli occhi. Se non conoscessimo i protagonisti, potremmo dire senz’altro che si tratta di una coppia molto innamorata, a giudicare dal loro sguardo così intenso e romantico. Ma il cantante di Cellino San Marco ha chiuso la sua relazione con la Lecciso ormai da diversi mesi, dunque cosa sta a significare questa splendida foto? Si tratta di un ritorno di fiamma annunciato così, con delicatezza, su Instagram?

La didascalia che accompagna lo scatto non ci rivela molto di più: “Quando il colore è un optional…” – scrive Loredana, aggiungendo tra gli hashtag parole “sospette” come family e love. I fan si sono divisi in due: da una parte chi sostiene che questo sia l’indizio più chiaro di un sentimento che, tra i due, non si è mai sopito. Dall’altra, invece, chi ritiene la foto un semplice ritratto di famiglia – in effetti, sappiamo che Al Bano e Loredana sono rimasti in buoni rapporti, anche per il bene dei loro ragazzi.

D’altronde, la situazione in casa Carrisi sembra essere sempre più ingarbugliata. Da quando l’artista pugliese è tornato a fare coppia – artisticamente parlando – con la sua ex Romina Power, in molti hanno sperato che tra loro tornasse l’intesa di una volta, anche in ambito sentimentale. E con la rottura tra Al Bano e Loredana Lecciso, la strada verso un ritorno di fiamma con Romina sembrava ormai spianata. Invece, negli ultimi mesi le indiscrezioni si sono fatte sempre più contraddittorie. Addirittura, solo qualche giorno fa, era giunta la notizia che la Power avesse detto addio per sempre al suo ex.

E invece, a quanto pare, nulla di vero: la cantante ha smentito tutto con un breve messaggio su Instagram, cosa che fa ben sperare. I fan sono infatti in delirio da quando hanno scoperto che, con grande probabilità, Romina e Al Bano saranno protagonisti del prossimo Festival di Sanremo 2020. Un loro addio definitivo avrebbe potuto rovinare questo grande momento tanto atteso.