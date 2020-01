Loredana Lecciso replica a Romina Power dopo la frase su Al Bano

editato in: da

Loredana Lecciso risponde a Romina Power con un post su Instagram dopo le dichiarazioni dell’attrice americana su Al Bano Carrisi. Le due donne sono i grandi amori dell’artista pugliese e da tempo sono in guerra, fra frecciatine, botta e risposta e rivalità. Se una parte dei fan sogna di vedere di nuovo Al Bano e Romina insieme come ai tempi di Felicità, altri sono convinti che nel cuore del cantante ci sia ancora la Lecciso.

L’inizio dell’anno per Carrisi è stato con la Power. I due si sono esibiti sul palco di L’anno che verrà, lo show condotto da Amadeus sulle note dei loro più grandi successi. Il pubblico ha colto da subito la grande intesa fra gli ex coniugi e Romina è apparsa raggiante, lasciandosi andare a una battuta inaspettata su Al Bano. Quando il conduttore le ha fatto notare le basse temperature lei ha replicato: “Quando canto vicino ad Al Bano non ho mai freddo”.

Una frase che ha emozionato molto i fan della coppia, riaccendendo i gossip su un possibile ritorno di fiamma fra i due. Come ha reagito la Lecciso? In questo ore è arrivata quella che sembra una decisa risposta della showgirl pugliese. Loredana infatti ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae nella sua casa di Cellino San Marco in compagnia di Cristiano Malgioglio e Al Bano Carrisi. I tre sorridono felici, mentre la modella ha commentato con dei cuori e gli hashtag #love #photo #homesweethome #lunch #relax #friends #feelgood #kiss.

Nell’ultima intervista rilasciata a Live – Non è la D’Urso, la Lecciso aveva lanciato un appello a Romina, chiedendole di fare pace. Anche Al Bano aveva affermato di voler vedere le due donne della sua vita di nuovo vicine e amiche. “Romina e Loredana devono fare quello che si sentono – aveva svelato -, però sarebbe bello ritrovare la quiete. La tensione tra loro non ha ragione di esistere. Loredana e Romina possono stringersi la mano. Nessuna delle due ha alcuna colpa e io voglio solo la pace. Devono fare quello che si sentono. Ma, secondo me, c’è voglia di pace”.