Lecciso, il post d’amore su Instagram per Al Bano e i figli

Loredana Lecciso sorprende ancora una volta tutti e su Instagram pubblica un post d’amore dedicato ad Al Bano Carrisi e i figli Bido e Jasmine.

Dopo un lungo periodo di silenzio si è tornato a parlare sui giornali del triangolo amoroso formato da Romina, Loredana Lecciso e Al Bano. Da quando i rapporti fra il cantante di Cellino San Marco e l’attrice americana sono tornati ottimi la vita sentimentale di Carrisi è finita sotto i riflettori.

Se una parte dei fan ha fatto il tifo per un ritorno di fiamma, in tanti hanno sostenuto Loredana Lecciso e il suo amore per l’artista. Ad oggi, nonostante i pettegolezzi, Al Bano è ancora single, come ha raccontato lui stesso in una recente intervista al settimanale DiPiù e con le madri dei suoi figli ha semplicemente un rapporto di “rispetto, affetto e amicizia”.

Qualche tempo fa, subito dopo l’intervista rilasciata a Live – Non è la D’Urso, si era parlato di un ritorno dell’amore con Loredana Lecciso che aveva scelto di riavvicinarsi al cantante, dopo un lungo periodo di lontananza, per il bene dei figli.

E l’ultimo post pubblicato su Instagram è dedicato proprio al cantante di Cellino San Marco e alla famiglia che ha creato con lui. Nell’immagine vediamo Al Bano, sorridente e felice, accanto a Jasmine, primogenita della coppia, e Bido.

Gli hashtag parlano da soli e descrivono i sentimenti della Lecciso: “#love #instamoment #instalove #photography #loveit #kiss #family” ha scritto, aggiungendo anche tre cuori rosa. Un vero e proprio messaggio d’amore per i figli e l’uomo che le ha regalato un grande amore.

Qualche settimana fa Loredana aveva rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, parlando dei suoi progetti per il futuro (fra cui c’è l’ingresso nella casa del GF Vip) e del legame con Romina Power. La showgirl pugliese aveva espresso il desiderio di fare pace con l’ex moglie di Al Bano, dopo anni di lontananza e frecciatine.

“È chiaro che mi piacerebbe essere in pace pure con le persone con le quali non c’è questo rapporto – aveva detto -, non ho alcun tipo di preclusione. E quando Albano esprime il desiderio di un’unica famiglia, mi fa tenerezza perché è la richiesta di una persona bisognosa di affetto”.