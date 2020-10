Loredana Lecciso opinionista al GF Vip: “Signorini mi aveva chiamata”

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Nelle scorse settimane si era diffusa una notizia curiosa riguardante Loredana Lecciso: secondo le indiscrezioni, avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello Vip, non è chiaro però in che vesti. Ora la showgirl ha deciso di rompere il silenzio, rivelando la verità sulla questione.

Non è la prima volta che il nome di Loredana Lecciso viene tirato in ballo, quando si parla di reality show. In questa occasione, oltre ad essere stata considerata in lizza come possibile concorrente, secondo voci di corridoio avrebbe addirittura avuto la possibilità di guadagnarsi un ruolo di primo piano, come opinionista. Ma cosa c’è di vero in queste indiscrezioni? A raccontare finalmente la verità è proprio Loredana, che ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi.

La bella showgirl ha spiegato di essere stata contattata diverse volte per partecipare al GF Vip: praticamente ad ogni edizione le sarebbe stato chiesto di far parte del cast. Ma lei avrebbe rifiutato sempre: “Non ce la farei ad essere spiata 24 ore su 24, in tv mi piace fare l’ospite”. Quest’anno, tuttavia, si sarebbe prefigurato per la Lecciso uno scenario completamente differente. Lei stessa ha raccontato: “Signorini mi ha chiamata per avermi nel cast, e gli ho detto che non me la sentivo. Dopo qualche mese ha richiamato dicendomi che ipotizzava per me il ruolo di opinionista, cosa che farei senza problemi”.

Le cose non sono però andate a buon fine: “Poi, così come si è fatto vivo, è sparito. Non l’ho più sentito e non se n’è fatto niente”. Al suo posto, accanto a Pupo, c’è infatti Antonella Elia. Nessun rancore, tuttavia: Loredana ha speso buonissime parole nei confronti degli attuali opinionisti – “Lui è credibile, solare, allegro. Lei sa essere molto diretta” – e di Alfonso Signorini stesso. Sul suo conto, ha infatti ammesso che è un bravissimo presentatore, sebbene non esente da qualche piccola défaillance: “Ha qualche sbalzo d’umore, forse si fa condizionare dall’andamento degli ascolti, è umano”.

Loredana, nel corso dell’intervista, non ha potuto fare a meno di dare la sua opinione in merito ad una persona che, all’interno della Casa del GF Vip, l’ha sorpresa molto. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, che la compagna di Albano ha apprezzato particolarmente: “La immaginavo molto controllata. Invece si è spesa molto. Poi è come se improvvisamente avesse innestato il freno a mano, forse a seguito della lettera di Briatore“.