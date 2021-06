Loredana Lecciso felice al fianco di Al Bano: “Mai così uniti&#...

editato in: da

Al Bano compie gli anni e Romina sfida Loredana (che risponde a tono)

Loredana Lecciso è tornata a parlare del suo rapporto con Al Bano che – in barba a chi ha sempre remato contro la loro relazione – sembra proprio andare a gonfie vele. Lo ha fatto in una recente intervista al settimanale Grand Hotel, in cui ha espresso tutta la sua gioia per la ritrovata armonia in famiglia. Merito suo ma anche dei meravigliosi figli che stanno crescendo.

La showgirl pugliese ha speso parole bellissime per Al Bano, riferendosi proprio all’intesa nella gestione e nell’educazione dei ragazzi: “Forse mai come ora lui e io ci siamo trovati così uniti e così d’accordo nella gestione dei ragazzi. Ed è un dono, primo perché non litighiamo, poi perché questo è un momento di grandi cambiamenti per tutti noi, quindi è meglio avere una voce sola”.

Al Bano e Loredana Lecciso possono dirsi davvero orgogliosi di Albano Jr (soprannominato Bido) e della splendida Jasmine, due ragazzi con la testa sulle spalle che dai genitori hanno appreso l’importanza di coltivare le proprie passioni, senza tralasciare la cultura e lo studio.

Bido, il più piccolo tra i due, è un po’ il “secchione” di casa e dopo aver scelto di studiare in un rigido collegio in Svizzera, si prepara a trasferirsi a Milano per studiare Economia e Management. La sorella maggiore, invece, ha deciso di iniziare gli studi di Psicologia ma senza dimenticare la sua grande passione per la musica. L’abbiamo vista al fianco di papà Al Bano in qualità di giudice a The Voice Senior, ha già pubblicato il suo primo singolo (nell’estate 2020) e ha dichiarato di non voler abbandonare la carriera artistica.

Cosa che Al Bano a quanto pare ha preso benissimo, tanto che nell’ultima ospitata a Domenica In ha detto: “So com’è fatta quindi non cerco le difficoltà. Conosco il suo carattere e approvo tutto quello che decide di fare“. Poi, rivolgendosi direttamente alla dolce Jasmine ha aggiunto: “La tua felicità è la mia. Non abbandonare mai la strada della cultura, più ne hai e meglio è”.

Loredana Lecciso non può che ritenersi fortunata. La sua famiglia sta vivendo un bel momento, nonostante il periodo sia stato e continui a essere difficile per tutti noi per via della pandemia. Ma la showgirl guarda il lato positivo: “Siamo sereni, siamo vivi e in salute. Essere qui oggi così uniti, con una famiglia che fa squadra e con tanti progetti ancora da realizzare per me è il regalo più grande“.