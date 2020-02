Loredana Lecciso: “Con Al Bano c’è ancora passione”. E si confessa su Romina Power

editato in: da

Loredana Lecciso ci tiene a precisare che “La passione con Al Bano non si è mai spenta e, negli anni, è persino aumentata”.

La showgirl racconta del suo rapporto con il cantante di Cellino San Marco che a Sanremo 2020 è tornato come super ospite, in coppia però con l’ex moglie Romina Power. I due hanno cantato perfino un inedito, dopo 25 anni, scritto per loro da Malgioglio. Un trionfo per Al Bano e Romina che ha visto esclusa proprio la Lecciso.

Loredana però sottolinea, in una lunga intervista al magazine Chi, che il suo rapporto col cantante non è cambiato, anzi si è forse rafforzato: “Ci sentiamo più volte al giorno, facciamo anche videochiamate, è sempre bello, stimolante e costruttivo parlare con lui”.

Poi ricorda quanto hanno costruito col loro amore, l’ex coppia ha infatti due figli, Jasmine e Albano jr, detto Bido: “Insieme abbiamo creato una splendida famiglia, anche se mi rammarico di essere stata troppo impulsiva in passato. Se 20 anni fa avessi avuto la consapevolezza di oggi sarebbe stato tutto diverso; ora ho imparato a gestire me stessa e mi sento bene, vivo un momento felice”.

E Loredana riguardo al rapporto con Romina Power spiega: “Non ero nella platea a Sanremo perché non ho mai assistito alle performance di Al Bano all’Ariston. Sono stata al gioco su chi scherza sulla nostra rivalità tra me e Romina, ma da parte mia non esiste”. E ribadisce: “Tra l’altro ho provato più volte a tenderle la mano, ma non ho mai avuto risposte”.

La stessa Lecciso, però, ospite da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, ha lanciato qualche frecciatina a Romina, a proposito del finto scivolone di Al Bano sulle scale dell’Ariston: “Appesantito, sì, perché si era poggiata, che carina, con quella sua casacchetta. Comunque, in realtà non stava scivolando, era stato tutto provato, doveva essere una gag. L’importante è che l’esibizione fosse bellissima: in fondo l’applauso dell’Ariston era quello di tutta l’Italia”. Per tutta risposta, Romina rivoluziona il look.