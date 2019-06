La Lecciso festeggia la figlia Jasmine con Al Bano. Romina esclusa

editato in: da

Loredana Lecciso ha festeggiato, con un selfie, il compleanno di sua figlia Jasmine, nata dalla lunga relazione con Al Bano.

La festeggiata stringe a sé la mamma mimando un bacio, e l’altro figlio Al Bano Junior accanto a loro. Tutto sembra perfetto, in un quadro familiare sereno e dolce, nonostante il fatto che negli anni ci siano stati alti e bassi nel matrimonio tra la Lecciso e il cantante pugliese. A dispetto dei momenti di difficoltà, i due sono riusciti a costruire una famiglia felice e solida, composta da due figli ormai più che adolescenti.

I due ragazzi sono nati tra il 2001 e il 2002, a pochissimi mesi di distanza l’uno dall’altra e quindi anche Albano Jr, che è il minore, è quasi maggiorenne.

Sognando di ricostruire l’armonia della propria numerosissima famiglia, Al Bano ha dichiarato di recente che il suo più grande desiderio sarebbe il riavvicinamento delle due donne più importanti della sua vita: Romina Power e Loredana Lecciso, le quali, ovviamente, hanno sempre vissuto una profonda rivalità l’una verso l’altra.

Proprio questa ‘competizione’, normale per certi aspetti, è stata alimentata in maniera esponenziale dalla continua oscillazione sentimentale del cantante, che come se non sapesse decidersi, nell’ultimo anno ha creato una situazione molto confusa, per la quale anche i fan più affezionati non riuscivano a star dietro ai suoi continui cambi di fronte amoroso.

Nel frattempo Romina è tornata in Italia per godersi il nipotino, nato dal matrimonio di Cristel (figlia maggiore di Albano e della Power), con il marito Davor che ora sono in attesa della secondogenita.

Questo naturalmente non rende le cose più semplici per il (povero?) Al Bano, il quale sta vivendo lo sviluppo parallelo delle sue due famiglie: se da una parte Jasmine si affaccia con entusiasmo all’età adulta, dopo essere appena diventata maggiorenne, dall’altra Cristel è lanciatissima nella costruzione della sua nuova famiglia. Loredana e Romina quindi sono più che mai calate nel ruolo di madri orgogliose delle proprie figlie: un pessimo momento per sperare ognuna delle due rinunci al proprio orgoglio per scendere a patti con la rivale.