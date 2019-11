Loredana Lecciso e Al Bano, il figlio si trasferisce all’estero. E Romina non smette di ricordare Ylenia

editato in: da

Bido, il secondogenito di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi, si trasferisce all’estero, mentre Romina Power non si arrende e continua a cercare la sua Ylenia. Sulle pagine del settimanale Mio, la Lecciso ha svelato che presto dovrà separarsi da Bido, il figlio 17enne che per due anni si trasferirà in Svizzera. Il ragazzo infatti ha espresso il desiderio di lasciare l’Italia per frequentare un collegio che gli offrirà un’alta formazione.

“Ne abbiamo discusso insieme e, come al solito, io e Al Bano ci siamo trovati sulla stessa onda – ha spiegato Loredana -. Entrambi abbiamo appoggiato Bido e abbiamo deciso di supportarlo in questa esperienza, perché siamo sicuri che possa essere per lui formativa ed educativa”. Al Bano Jr, detto Bido, è il secondogenito della coppia, nato dopo Jasmine.

Il cantante di Cellino San Marco ha avuto altri quattro figli da Romina Power: Yari, Romina Jr, Cristel e Ylenia. Quest’ultima è misteriosamente sparita nel 1994 da New Orleans. Da allora l’attrice americana non ha mai smesso di cercarla e di sperare che sia ancora viva, pronta a riabbracciare i suoi cari.

La scomparsa di Ylenia in passato ha diviso Romina e Al Bano, creando una ferita che non si è mai rimarginata. Oggi i due ex sono tornati insieme sul palco e potrebbero presto sbarcare a Sanremo grazie ad Amadeus. Ma mentre guarda al futuro, la Power continua a pensare alla primogenita. Novembre è un mese particolare per l’attrice perché è quello in cui è nata la figlia.

Per questo ormai da giorni continua a condividere foto su Instagram per ricordarla, nella speranza di ricevere qualche notizia che possa svelare il mistero. L’ultimo scatto la ritrae sorridente e bellissima: “Ylenia, il tuo sorriso mi illuminava la giornata” ha scritto. Poco prima Romina aveva spiegato: “Novembre è il mese in cui è nata Ylenia. È scomparsa negli Stati Uniti nel gennaio 1994. Aveva 23 anni. Non ho mai perso la speranza di abbracciarla di nuovo. So che da allora deve essere cambiata, ma se qualcuno riconosce una donna che assomiglia a questa ragazza, per favore mi contatti. Grazie”.