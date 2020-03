La Lecciso abbraccia Al Bano: “L’amore è tutto quello che abbiamo”

editato in: da

La trasformazione (incredibile) di Loredana Lecciso: da ieri a oggi

Loredana Lecciso abbraccia Al Bano Carrisi su Instagram e racconta il sentimento che li lega. La showgirl pugliese attualmente vive a Cellino San Marco, nella tenuta del cantante, insieme ai due figli nati dal loro amore: Jasmine e Bido.

Loredana e Al Bano hanno vissuto una lunga storia d’amore, iniziata dopo l’addio di Carrisi a Romina Power. Provato per la scomparsa della primogenita Ylenia e devastato dalla separazione dalla moglie, il cantante era riuscito a ritrovare il sorriso grazie alla showgirl. Oggi i due non sono più legati, ma il sentimento che li unisce è ancora molto forte. Lo dimostra la foto postata su Instagram dalla Lecciso che racconta un momento di intimità e tenerezza fra lei e Al Bano.

Nello scatto Loredana abbraccia l’ex compagno nella loro casa in Puglia, mentre ammira il paesaggio. “L’amore è tutto quello che abbiamo – ha scritto, citando Euripide -. L’unico modo per ciascuno di aiutare l’altro”. In tanti hanno commentato l’immagine pubblicata su Instagram.

I follower si sono, ancora una volta, divisi, fra chi sogna un ritorno di fiamma fra Romina Power e Al Bano Carrisi, e chi invece è convinto che il futuro del cantante sia Loredana Lecciso. Di certo, mentre in tv l’artista è protagonista di Amici con Romina, nel privato è sempre più legato alla showgirl pugliese. “Oggi siamo felici, sereni e tranquilli – aveva raccontato lei qualche tempo fa al settimanale Chi, parlando dell’ex compagno -. Con gli anni abbiamo imparato a conoscerci meglio e abbiamo raggiunto un equilibrio meraviglioso. Discutiamo ancora, quello sì, ma molto meno”.

La Lecciso aveva poi parlato di una forte passione fra i due: “Diciamo che quella non si è mai spenta e che, negli anni, è persino aumentata. Una cosa è certa: il mio cuore, al contrario di quello che alcuni si sono divertiti a raccontare, non ha mai smesso di battere”.