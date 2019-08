Loredana Bertè costretta a fare l’autostop per raggiungere Al Bano

editato in: da

Brutta disavventura per Loredana Bertè che, rimasta a piedi mentre si recava nelle tenuta di Al Bano, è stata costretta a fare l’autostop.

La cantante è attualmente impegnata con il suo tour estivo e negli ultimi giorni è finalmente arrivata nel sud Italia. L’occasione perfetta per fare visita all’amico Carrisi che si è offerto di ospitarla a Cellino San Marco. Le cose però non sono andate proprio come Loredana aveva programmato.

Su Instagram infatti l’artista ha spiegato di essere rimasta a piedi, costretta a fare l’autostop per riuscire ad arrivare nelle tenute dell’artista pugliese. In un video postato sui social vediamo la Bertè che, senza perdersi d’animo, si mette in mezzo alla strada con l’intenzione di fermare qualcuno, ma gli automobilisti nella zona sono davvero pochi.

“Sono vicina alla Tenuta di Albano – spiega nella clip -. Spero di arrivare presto e che qualche macchina mi raccatti perché il mio manager si è rifiutato, non viene, nessuno viene, solo io ci devo andare. Ma non passa nessuno, un ca**o di nessuno. Forse una macchina, sarà quella di Albano che mi viene a prendere?”.

Dopo la disavventura e l’abbandono del manager, Loredana Bertè è finalmente arrivata a Cellino San Marco. A testimoniarlo una foto postata su Instagram in cui sorride insieme ad Al Bano. “Grazie, è un posto stupendo” ha commentato l’artista, che per qualche giorno si rilasserà, ospite dell’amico.

Terminato il periodo di relax, Loredana dovrà ripartire in tour. Il 16 agosto infatti è attesa in Toscana, in seguito sarà a Verona, Milano, Modena e Palermo. Il 24 settembre prossimo è l’ultima data prevista che si terrà a Lugano.

Controcorrente e ribelle, Loredana Bertè è stata uno dei grandi protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, dove ha dato prova, ancora una volta, di essere un’artista strepitosa. Nella prossima stagione televisiva potrebbe tornare negli studi Mediaset rivestendo, ancora una volta, il ruolo di giudice ad Amici.