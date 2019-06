Live, Pamela Prati ci ripensa e promette un’intervista Barbara D’Urso

editato in: da

Pamela Prati cambia idea. Dopo il forfait della scorsa settimana, ora l’ex showgirl è in trattativa con i produttori di Live – Non è la D’Urso per un’intervista esclusiva il prossimo 19 giugno.

Forse, finalmente, siamo giunti all’epilogo del Prati-gate. Dopo le confessioni di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, la dichiarazione della Prati sembra essere l’ultimo tassello mancante di tutta questa storia. E se pensavamo di poter conoscere la verità la scorsa settimana, l’assenza della showgirl sarda ci ha fatto ricredere ancora una volta.

Nella puntata del 12 giugno, a poche ore dalla diretta, Barbara D’Urso è stata letteralmente “bidonata” dalla Prati. L’ex showgirl de Il Bagaglino si è rimangiata la parola sulla presenza gratuita nel programma e ha fatto richiedere dai suoi legali un risarcimento di ben 66 mila euro per le foto comparse a Live – Non è la D’Urso in queste settimane. Ora, a distanza di qualche giorno, Pamela sembra averci ripensato e pare essere già in trattativa con i produttori per un’intervista straordinaria nell’ultima puntata del talk show della D’Urso.

A rivelarlo è il settimanale Chi di Alfonso Signorini, che fa sapere che l’ex showgirl questa volta sarà presente per raccontare la propria verità al pubblico di Canale 5 e non solo: “Pamela Prati è in trattativa per partecipare a titolo gratuito alla puntata di Live-Non è la D’Urso mercoledì’ 19 giugno. Dopo l’incidente diplomatico di mercoledì scorso, quando la Prati era giunta a Milano accompagnata da due avvocati per incontrare la D’Urso, ma era saltata la sua presenza in studio, il filo del discorso è stato ripreso. Ma con uno solo dei due avvocati, Lina Caputo, che dovrebbe accompagnare in studio la Prati in studio per l’intervista (si parla di 50 minuti) con la D’Urso”.

Il forfait della settimana passata sembrerebbe essere ormai un lontano ricordo. E nonostante la conduttrice non avesse preso bene l’assenza della Prati, ora pare che sia invece ben disposta ad ospitarla in studio per chiarire definitivamente la questione di Mark Caltagirone, Simone Coppi e gli altri familiari fantasma. Questa volta, Pamela non può non presentarsi. Ne va della sua dignità di persona, già in bilico a causa di tutte le bugie raccontate in questi mesi. Che sia davvero arrivata la fine del Prati-gate?