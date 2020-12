Live e Amici, come cambia per Natale il palinsesto Mediaset

editato in: da

Per le festività natalizie Mediaset è pronta a fare delle modifiche nel proprio palinsesto. La rete infatti ha già annunciato le novità per il periodo di Natale: il pubblico quindi dovrà dire arrivederci ad alcuni dei programmi più amati.

Grandi cambiamenti per Amici di Maria De Filippi, che si fermerà per un mese. L’ultimo appuntamento del sabato pomeriggio andrà in onda il 12 dicembre alle 14.10 su Canale 5, mentre il day time su Italia 1 alle 19.00 terminerà il giorno prima. Il talent show riprenderà la programmazione sabato 9 gennaio 2021 su Canale 5 e il giorno successivo su Italia 1 con la striscia quotidiana.

Novità anche per Live – Non è la D’Urso: anche la stacanovista Barbara D’Urso si fermerà per le feste. La programmazione dello show della domenica proseguirà fino a domenica 13 dicembre e ripartirà domenica 10 gennaio. Stessa sorte probabilmente per le trasmissioni quotidiane come Uomini e Donne e Pomeriggio Cinque, che saranno sostituiti da una fitta programmazione di film a sfondo natalizio e dalle puntate di DayDreamer, che dal 21 dicembre andranno in onda dal lunedì al venerdì.

Non sarà sospeso invece il Grande Fratello Vip, che – almeno per il momento – rimarrà in onda col doppio appuntamento del lunedì e del venerdì sera, come annunciato da Alfonso Signorini nelle scorse puntate dello show. Nel corso del mese di dicembre infatti il reality oltre a quella del lunedì, tornerà in onda la puntata del venerdì sera – per garantire al pubblico il massimo intrattenimento nel periodo che precede il Natale. I tre appuntamenti aggiuntivi sono quelli del 4, dell’11 e del 18 dicembre. Resta ancora da capire invece come procederà poi il calendario del GF Vip nei mesi successivi, visto che la Casa accoglierà i “vipponi” fino a febbraio 2021.

Il sabato sera invece al posto di Tu si Que Vales – dopo la finale del 28 novembre – andranno in onda le ultime due puntate di All Together Now, che dal mercoledì passano al fine settimana. Il 5 dicembre andrà in onda il penultimo appuntamento, mentre il 12 sarà la volta dell’attesissima finale.

Poi il sabato sera spazio ai film, in attesa della nuova stagione di C’è Posta per Te di Maria De Filippi, che prenderà il via il 9 gennaio. Il mercoledì sera sarà d’ora in avanti dedicato a Il silenzio dell’acqua, la fiction con Ambra Angiolini che ha riscosso grande successo nel corso del suo primo appuntamento.