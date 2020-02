Live, la D’Urso va in onda senza pubblico a causa del Coronavirus. L’annuncio

editato in: da

Nelle ultime ore, la gravità dell’emergenza Coronavirus è aumentata notevolmente. Questo ha portato le istituzioni, soprattutto in Lombardia e in Veneto, a ufficializzare delle misure finalizzate al contenimento dei contagi (chiusura delle scuole, sospensione delle attività sportive, chiusura dei musei etc.).

Anche un’azienda televisiva come Mediaset ha sposato linee guida finalizzate alla gestione dell’emergenza sanitaria. Lo ha fatto decidendo di mandare in onda Live – Non è la D’Urso in diretta, ma senza pubblico in studio.

La comunicazione in merito è arrivata dalla conduttrice stessa. Dal suo account Instagram – che utilizza molto per parlare delle sue trasmissioni e per lanciare anticipazioni sugli ospiti in studio – Barbara D’Urso ha divulgato i dettagli della decisione di Mediaset.

In rispetto dell’ordinanza della Regione Lombardia, Mediaset ha deciso che questa sera Live – Non è la D’Urso andrà in onda in diretta senza pubblico in studio, una scelta che condivido totalmente per senso di responsabilità verso il pubblico stesso, verso gli ospiti e i tecnici che lavorano al programma. Si dice che “the show must go on”, sì, ma giustamente senza esporre le persone ad alcun tipo di rischio inutile. Non sarà facile per me con lo studio completamente vuoto ma cercherò comunque di tenervi compagnia con tutti gli ospiti previsti e so che sentirò il vostro calore da casa attraverso i social.

Queste le parole utilizzate dalla conduttrice napoletana nella Story condivisa attorno alle 14.20 di oggi (il messaggio è stato riproposto successivamente anche attraverso un post fotografico con caption). La puntata di stasera 23 febbraio, che andrà quindi in onda con una formula un po’ diversa dal solito, sarà comunque ricca di ospiti interessanti.

Nel salotto della conduttrice Mediaset ci sarà infatti un faccia a faccia tra Iva Zanicchi e Morgan, durante il quale il cantante monzese risponderà alle accuse, mosse dall’Aquila di Ligonchio, di aver programmato ad arte la lite con Bugo.

Nel corso della puntata odierna di Live – Non è la D’Urso ci sarà inoltre un focus sulla vicenda sentimentale di Antonella Elia, con un incontro tra il fidanzato di lei Pietro Delle Piane e la ex Fiore Argento, sorella di Asia. Nello studio di Live sarà infine presente l’attore Can Yaman.