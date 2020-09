Live, Barbara D’Urso si trasforma nella temutissima Miranda de Il diavolo veste Prada

editato in: da

Domenica 13 settembre torna in prime-time Live – Non è la D’Urso. Lo spazio televisivo della domenica sera della conduttrice campana, arrivato alla sua terza stagione, è ormai entrato nel cuore dei telespettatori, che non vedono l’ora che vada in onda la prima puntata.

In questi pochi giorni di attesa, i tantissimi fan della bellissima conduttrice 63enne potranno gustare un promo a dir poco speciale. Da stasera 7 settembre, sulle reti Mediaset si potrà infatti vedere Barbara D’Urso in una versione inedita. La conduttrice, infatti, veste i panni della temutissima Miranda Priestly, la direttrice della rivista di moda Runway impersonata nel 2006 da una magistrale Meryl Streep in Il Diavolo Veste Prada.

Nel video, viene riproposta in chiave ironica una delle scene cult della pellicola: quella dell’ingresso di Miranda in redazione. Parte tutto con un focus su una scarpa con il tacco che tocca il suolo dopo l’apertura della portiera di una macchina e prosegue con i collaboratori che, frenetici, cercano di sistemare tutto alla perfezione per l’entrata scenografica della severissima direttrice. Non manca, ovviamente, il momento del lancio del cappotto e della borsa.

Con il claim “le notizie con il nostro stile”, negli ultimi secondi del promo Barbara D’Urso sorride ed è oggettivamente perfetta nelle vesti di Miranda (ha sia il taglio del personaggio interpretato dalla Streep, sia i mitici occhiali).

La conduttrice campana, che si è appena lasciata alle spalle un’estate all’insegna del relax, dello sport all’aria aperta e dei momenti trascorsi con gli amici, ha scherzato su questa simpatica novità postando, sul suo seguitissimo profilo Instagram, una foto che la ritrae proprio nei panni della Priestly. Sguardo fiero, elegantissimo cappotto lungo, occhiale da sole tattico e sfondo – ovviamente ricostruito virtualmente – della redazione di Runway, Barbara è fantastica.

La foto da lei postata, accompagnata dalla caption “Miranda D’Urso”, è stata accolta da innumerevoli like e commenti da parte dei follower. C’è chi, addirittura, ha ironizzato ulteriormente postando la domanda “Dov’è il mio caffeuccio?”, un delizioso mix tra il lessico che ha reso Barbara una delle artiste più amate del piccolo schermo e una frase clou della pellicola di Frankel.