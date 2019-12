Littizzetto, la foto su Instagram dopo l’operazione. Le sue condizioni

editato in: da

Non è stato un fine anno molto fortunato quello di Luciana Littizzetto, l’esuberante conduttrice tv infatti è stata vittima di un incidente che ha segnato gli ultimi giorni di questo 2019. La comica torinese, attraverso il suo profilo Instagram, si è mostrata in una veste inedita e meno divertente del solito.

Luciana infatti ha pubblicato una fotografia che la ritraeva a letto con gamba destra e polso fasciati. “Un volo in strada”: la storica spalla di Fabio Fazio ha commentato così quello che le è accaduto confessando semplicemente di essere inciampata. Questo incidente però le ha provocato diversi danni, in particolare alla rotula e al polso, così la Littizzetto trascorrerà i suoi ultimi giorni dell’anno in ospedale.

Lei però ci scherza su, con quell’humor che da sempre contraddistingue la conduttrice di Che tempo che fa. “E buona fine e buon principio”: questo il suo commento sui social e non possiamo darle torto. Non poteva esserci un momento meno propizio di questo per farsi male.

Ma lei, Luciana, è una combattente e non sarà certo questo inconveniente a fermare la sua carica esplosiva. Nelle ultime ore la conduttrice è stata sottoposta ad un’operazione necessaria per la sua guarigione. Tornata attiva sui social, non ha perso tempo nel rassicurare i suoi fan sulle sue condizioni dopo l’operazione: “Gnocca da paura ma operazione ok”, scrive sul suo profilo Instagram.

In foto la presentatrice si mostra nel letto dell’Istituto Clinico Humanitas-Gradenigo di Torino, dove è attualmente ricoverata. E per dimostrare quanto realmente quell’incidente non abbia scalfito il suo humor, ecco che fa una linguaccia ai suoi fan, per fugare ogni dubbio.

Sotto i commenti della foto pubblicata tanta solidarietà da parte dei telespettatori affezionati alla conduttrice. Del resto che Luciana negli anni abbia conquistato una bella fetta di pubblico a casa con la sua spontaneità è fuori discussione.

Solidarietà anche da parte dei colleghi del mondo dello spettacolo. Tra i commenti infatti si leggono le parole di preoccupazione e incoraggiamento di Michelle Hunzicker, Paola Barale e Maria Grazie Cucinotta. Un messaggio è arrivato anche dallo staff di Che tempo che fa: “Facciamo tanti auguri di pronta guarigione alla nostra Luciana Littizzetto”.