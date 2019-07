Chi è Lisa, la nuova fidanzata di Fabio Testi che ha 47 anni in meno di lui

editato in: da

Fabio Testi è di nuovo innamorato. La fortunata è Lisa Agnelli, artista veronese che ha ben 47 anni in meno di lui.

Divo degli anni Settanta e playboy, Fabio Testi oggi ha 77 anni, ma non ha peso un briciolo del suo fascino. Così tanto da riuscire a sedurre anche ragazze molto più giovani. L’ultima fiamma è Lisa Agnelli, violinista che vive in provincia di Verona e ha 30 anni, ossia ben 47 in meno dell’attore.

La coppia è stata paparazzata da Diva e Donna in un momento di relax, fra baci, abbracci e grande intesa. Il primo incontro sarebbe avvenuto grazie al lavoro: Fabio Testi e Lisa infatti stanno realizzando un progetto di musica e parole.

Viso acqua e sapone e grande riservatezza, Lisa Agnelli è una musicista molto apprezzata che ha collaborato, fra tanti, anche con Renato Zero. Di lei si sa poco e niente, ma sembra che la storia d’amore con Fabio Testi proceda a gonfie vele.

A 77 anni l’attore ha alle spalle numerosi flirt con donne bellissime e ben due matrimoni finiti male. Il primo con Lola Navarro, a cui è stato legato dal 1979 al 1996 e che gli ha regalato tre figli: Fabi, Trini e Thomas. Le seconde nozze invece sono state celebrate nel 2015, quando Testi ha portato all’altare Antonella Liguori, celebre gallerista con cui la love story è arrivata al capolinea poco tempo fa.

Nella lunga lista delle ex di Fabio ci sono tante star stupende, da Ursula Andress a Charlotte Rampling, sino a Brooke Shields ed Edwige Fenech. Quest’ultima gli attribuì tempo fa la paternità del figlio, smentendo subito dopo la notizia, ma senza rivelare l’identità del vero padre.

Per ora la relazione fra Lisa e Testi sembra procedere per il meglio e l’attore non è affatto preoccupato per la grande differenza d’età. D’altronde già tempo fa aveva spiegato di considerare qualche anno in più un punto a favore in una storia d’amore. “Noi, uomini stagionati possiamo accettare mancanze che i loro coetanei non sopporterebbero – aveva detto – le differenze diventano ricchezza”.