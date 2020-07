Lino Guanciale sposo, il messaggio della ex fidanzata su Instagram

editato in: da

Lino Guanciale si è recentemente sposato a sorpresa. L’attore abruzzese, star di fiction come Non Dirlo al Mio Capo e impegnato nelle riprese della terza e ultima stagione de L’Allieva, ha detto sì ad Antonella Liuzzi, al suo fianco da diversi anni, con una cerimonia davanti a pochi intimi che ha avuto luogo in Campidoglio.

Artista versatilissimo – è attivo sia in tv, sia sui palchi teatrali – Lino Guanciale è molto geloso della sua vita privata. A dimostrazione di ciò è possibile citare il riserbo mantenuto fino all’anno scorso sulla relazione con Antonella e la discrezione con la quale ha gestito sia l’amore sia la rottura, avvenuta senza attriti, con l’attrice Antonietta Bello, sua compagna per una decina d’anni.

Nata a Gemona del Friuli nel 1986, la Bello, che lavora molto a teatro, è comparsa in diverse fiction di successo. Tra i titoli in questione è possibile citare Che Dio ci Aiuti, ma anche Don Matteo, Braccialetti Rossi e Un Medico in Famiglia.

Sul suo profilo Instagram, dove è seguita da poco più di 7mila persone e sul quale pubblica soprattutto contenuti inerenti il suo percorso professionale (anche negli anni della relazione con Guanciale le foto di coppia sono state centellinate), si è recentemente espressa in merito al matrimonio del celebre ex.

Lo ha fatto rispondendo al commento di una follower sotto una foto che la vede ritratta in un momento di relax. “Sei molto bella, dovevi esserci tu vicino a Lino, vabbè”: queste le parole di una delle fan della ex di Lino Guanciale, che ha dato una risposta meravigliosa.

“Tesoro, vicino a Lino è giusto che ci sia colei di cui Lino è innamorato, non credi?! Comunque grazie mille per il complimento, quello è piacevole assai”: con questa replica, Antonietta Bello ha dimostrato che, anche dopo un amore importante, è possibile lasciarsi il passato alle spalle con un sorriso.

Dopotutto, parlando qualche anno fa della fine della loro relazione, Lino Guanciale – che in occasione delle nozze ha ricevuto, tra gli altri, gli auguri delle colleghe Alessandra Mastronardi ed Elena Sofia Ricci – disse che si erano lasciati di comune accordo e descrisse Antonietta come una persona molto importante della sua vita, una donna e un’attrice che stima tantissimo. Un epilogo oggettivamente positivo, di cui il commento social della Bello è una delle tante testimonianze.