Lino Guanciale, dopo le nozze gli auguri di Elena Sofia Ricci e la Mastronardi

Lino Guanciale ha sorpreso tutti, perfino i suoi colleghi: l’attore ha sposato in gran segreto Antonella Liuzzi lo scorso 18 luglio a Roma, lasciando a bocca aperta migliaia di fan e non solo.

L’attore non ha fatto sapere nulla del matrimonio fino al momento in cui ha condiviso sul profilo Instagram una bellissima foto delle nozze, dove viene ritratto abbracciato a sua moglie, mentre sorridono concedendosi un dolce sguardo complice.

Oltre ai migliaia di commenti dei fan felici per la coppia (e quelli di qualche ammiratrice scherzosamente gelosa), sono molti i colleghi dell’attore che si sono congratulati di cuore, tra i quali Miriam Candurro, Francesca Chillemi, Andrea Bosca, Neva Leoni, Gabriella Pession e, spiccano tra tutti, gli auguri delle colleghe Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi.

Entrambe hanno lavorato con Guanciale: Elena e Lino hanno recitato nella fortunatissima fiction Che Dio ci aiuti dove Lino interpretava Guido, l’avvocato ospite nel convento di Suor Angela (la Ricci).

Alessandra e l’attore, invece, hanno interpretato rispettivamente la protagonista Alice e Claudio ne L’allieva, lei una laureanda di medicina legale e lui un arrogante ma affascinante dottore.

I commenti delle attrici si notano tra gli altri, forse perché tra quelli con più like: Elena Sofia Ricci, in particolare, ha lasciato un commento che è un tripudio di emoticons sorridenti e di cuori, che esprimono a pieno la gioia provata per il lieto evento.

Ecco fatto!!!! Evviva ragazzi!! Tutto il bene del mondo!!!!

Alessandra Mastronardi, d’altro canto, ha lasciato un commento molto più sobrio, ma equalmente ricolmo di felicità per i novelli sposi: “Semplicemente meravigliosi”, sono le parole dell’attrice, che – forse – è una delle poche colleghe che avrebbe potuto sapere qualcosa sul matrimonio, visto che è l’unica che ha frequentato da vicino Lino Guanciale nell’ultimo periodo.

Infatti, i due attori hanno ricominciato da poco le riprese sul set della terza (e ultima) stagione della fiction Rai L’allieva, proprio per questo motivo Alessandra avrebbe potuto già essere a conoscenza dell’impegno di Lino nel preparare le nozze.

Questa, però, è solo una supposizione: non ci resta dunque che augurare ancora una volta il meglio ai novelli sposi e aspettare di rivedere Alessandra e Lino recitare di nuovo insieme sul piccolo schermo.