Lily Allen: “Sobria da un anno”. E festeggia in forma super a Capri

Lily Allen, “la sopravvissuta”. Sembra fuori luogo dirlo di una cantante che ha appena 35 anni, eppure la pop star inglese, che ha pubblicato il suo primo album nel 2006, a 21 anni, raggiungendo immediatamente il successo internazionale, in 14 anni di carriera ne ha passate di cotte e di crude, sperimentando tutte le droghe e gli alcolici possibili e immaginabili, come da lei stessa più volte raccontato.

Basta cercare sul web per ritrovare foto e filmati che rendono bene l’idea, mostrandola alterata o addirittura svenuta sul palco, come l’ultimo famoso episodio del 2016 al “Notting Hill Carnival”.

Se si è salvata, ed è riuscita ad uscire dal tunnel delle dipendenze, è stato solo grazie all’amore delle sue figlie, ha raccontato . “Dopo anni di alcol e droghe, non so come io sia riuscita a sopravvivere”aveva rivelato al The Guardian.

Sono sorpresa di non essere morta dopo tutte la droga e le notti selvagge che ho vissuto agli inizi della mia carriera. Mi sono lasciata andare al modo di vivere edonistico e tossico del mondo della musica. Uscirne illesi, coi neuroni saldi e senza danni fisici irreversibili, è quasi un’illusione. Nel mio caso, la salvezza è arrivata grazie alle mie figlie. Diventare madre ha generato in me un senso di responsabilità che mi mancava

Lily ha anche aggiunto: “Fortunatamente non ho avuto il grande successo ai tempi dei social network perché avrei esibito tutto quello che vivevo credendo di essere una vincente, quando invece sarei stata solo quella messa peggio”. Oggi, invece, che vincente si sente davvero, avendo combattuto e vinto i suoi demoni, Instagram lo usa eccome, per esibire orgogliosa i suoi risultati.

In queste settimane la cantante si trova in vacanza in Italia, a Capri. Ed esibisce sul suo account Instagram una forma splendida e un sorriso smagliante. L’ultimo post la vede in bikini, al sole della bellissima isola e la didascalia: “1 anno completamente sobrio! Sono così grato per la mia salute e felicità. 😘”.