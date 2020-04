Leonardo Greco guarito dal Coronavirus: “Ti ho sconfitto, ora un nuovo capitolo”

editato in: da

Leonardo Greco ha sconfitto il Coronavirus e su Instagram annuncia di essere guarito. L’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato ai follower di aver vinto la sua battaglia durata settimane in cui, più di una volta, si era lasciato andare allo sconforto, ma non aveva mai smesso di combattere.

“Ti ho sconfitto – ha scritto Leonardo, postando su Instagram una foto in cui grida felice -, alla fine ti ho battuto, anche se con molte ferite, alcune che mi porterò per sempre dentro, altre con il tempo guariranno. Il 29 febbraio sei entrato nella mia vita senza chiedermi il permesso – ha aggiunto l’imprenditore, rivolgendosi al Covid-19 -, così, all’improvviso, sei stato come uragano hai devastato ogni cosa, il mio lavoro la mia salute. Mi hai isolato dal mondo, mi hai portato a non avere neanche più la forza di parlare, mi hai distrutto fisicamente e mentalmente”.

“Ci vorrà ancora tempo perché io ritorni al 100% – ha concluso Leonardo – però brutto s*****o ho vinto io, anche se all’inizio mi hai schiacciato HO VINTO IO. Mi chiamo Leonardo Greco e ora ho da riscrivere un nuovo capitolo della mia vita… e sarà il più bello”. Ex tronista di Uomini e Donne, conosciuto soprattutto per la sua love story con Diletta Pagliano, Leonardo Greco era stato fra i primi personaggi famosi che aveva avevano deciso di raccontare la lotta contro il Coronavirus.

L’imprenditore aveva svelato su Instagram i momenti più duri del ricovero, invitando tutti a restare a casa. Postando prima le foto in ospedale, poi quelle delle dimissioni. Giorno dopo giorno i fan avevano seguito i suoi miglioramenti e Leonardo aveva conquistato tutti con il suo sorriso e la sua positività che gli avevano impedito di abbattersi di fronte alla malattia.

“Non so chi comanda tutto questo – aveva scritto qualche giorno fa su Instagram -. Non so perché accadano determinate cose nella vita e nel mondo. So solo che questa volta mi sento ognuno di voi, mi sento connesso alle persone […] La vita è una partita, alle volte si vince alle volte si perde. Ma se anche voi come me avrete la fortuna di poter giocare la rivincita … c***o fatelo! Scendete in campo con una divisa, magari sgualcita e scarpe rotte, ma con la voglia di vivere, di fare e di aver voglia di ricominciare! Torneremo a vincere ognuno la propria partita!”.