Lenny Kravitz: “Tanti auguri all’amore della mia vita”

Lenny Kravitz, a 56 anni è sempre il più bello: tutti i suoi amori

Lenny Kravitz, uno degli uomini più sexy e amati al mondo, a 56 anni bello come (se non di più che) a 20, ha postato sui social un messaggio d’auguri alla donna più importante della sua vita: sua figlia Zoe Kravitz, frutto dell’amore giovanile con Lisa Bonet, che il 1 dicembre 2020 ha compiuto 32 anni.

Zoe, artista come i genitori, è una cantante e attrice affermata e ha un bellissimo rapporto sia con sua madre che con suo padre, a loro volta molto unito e amici, nonostante la fine del loro amore.

Lenny, che ad oggi è single ma in passato ha avuto tante storie d’amore con donne bellissime, da Lisa a Vanessa Paradis, da Natalie Imbruglia a Naomi Campbell, ha postato sul suo account Instagram una foto che ritrae Zoe bambina sdraiata su di lui e la semplice frase: “Tanti auguri all’amore della mia vita”.

D’altronde non c’è alcun dubbio che gli amori passano, ma quello per un figlio e una figlia soprattutto nel caso dei papà, resta sempre ed è il più forte di tutti. Anche per le celeb.