Lenny Kravitz, auguri di compleanno al marito dell’ex moglie

Lenny Kravitz, a 56 anni è sempre il più bello: tutti i suoi amori

Ma dove si trova un altro come Lenny Kravitz? Sexy, talentuoso, amante e rispettose delle donne, del presente e del passato, padre presente e affettuoso. E capace di diventare grande amico dei nuovi compagni delle ex. Come nel caso di Jason Momoa, gigante altrettanto affascinante, attuale marito dell’ex storica di Lenny, Lisa Bonet (la Denise dei Robinson).

Sul suo account Instagram, Kravitz ha postato una foto insieme a Jason, con il commento: “Buon compleanno @prideofgypsies. Una sola famiglia. Un solo amore”.

E Momoa ha immediatamente replicato: “Ti amo ohana (che in hawaiana significa “famiglia”). Mi manchi”, insieme a vari emoj a cuoricino. Un legame forte, quello tra Lenny e Jason, rinsaldato dall’amore comune per due donne: Lisa e la figlia avuta da Lenny e la Bonet, Zoe, molto legata anche al patrigno.

Lenny, che ha da poco cancellato le date europee del suo tour causa emergenza Covid, si sta spendendo per aiutare la popolazione delle Bahamas: grazie alla sua Let Love Rule Foundation ha lanciato una campagna per raccogliere buoni alimentari.

La madre dell’artista, l’attrice Roxie Roker, era originaria di queste isole e Lenny vi è molto legato, tanto che possiede una casa, a Eleuthera, e si è anche prestato per un video promozionale delle bellezze dell’arcipelago (dal 2019 è diventato anche Ambasciatore del Ministero del Turismo locale).

“Per me è un onore e una responsabilità prendermi cura dei meravigliosi abitanti delle Bahamas – ha dichiarato Kravitz a People – dalle cure mediche e dentali che portiamo avanti ogni anno, fino ai buoni alimentari che doneremo adesso, io cerco sempre di trovare nuovi modi per sostenere le persone che abitano questi luoghi». Lenny si è preso cura soprattutto delle persone più sensibili al virus: gli anziani e le persone debilitate da malattie croniche”

Bello, bravo e pure filantropo. Ma dove si trova un altro come Lenny Kravitz?