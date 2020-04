editato in: da

Alessia Marcuzzi: dieta e segreti di bellezza

Le Iene tornano in onda, ma Alessia Marcuzzi non ci sarà. Lo show di Italia Uno, che era stato sospeso diverse settimane fa, verrà trasmesso nuovamente per la gioia dei telespettatori. Ci saranno però dei sostanziali cambiamenti fra cui l’assenza dei conduttori: Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. La trasmissione è ferma dallo scorso 7 marzo, i ritorno era previsto per il 9 aprile, ma è stato slittato al 23 aprile.

A raccontare le novità de Le Iene ci ha pensato Davide Parenti, storico autore dello show che ha rilasciato una lunga intervista a Sorrisi e Canzoni Tv. Ha svelato che il nuovo studio sarà molto diverso dal precedente e ricorderà più una piattaforma online, come Zoom o Skype su cui si muoveranno i conduttori, fra servizi, scherzi e indagini.

“Ci sarà uno studio “virtuale” che ricorda app come Zoom e Skype – ha raccontato -. I conduttori non saranno vicini, ma saranno avvicinati elettronicamente. Sullo schermo risulterà un’immagine simile a quando facciamo un’intervista tripla”. Inizialmente l’appuntamento sarà con una puntata a settimana, poi l’impegno con Le Iene dovrebbe raddoppiare, come previsto inizialmente da Mediaset.

A condurre le nuove puntate della trasmissione non ci saranno Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, che è subentrata a Ilary Blasi, ma altri presentatori molto amati dal pubblico. Si alterneranno un trio maschile composto da Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma, e uno femminile formato da Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei.

Parenti ha affermato che, almeno per ora, la Marcuzzi e Savino non ci saranno, ma ha assicurato che saranno “reintrodotti appena possibile”. Alessia è molto legata a Le Iene, programma che è tornata a condurre dopo diversi anni in seguito all’addio della Blasi. La showgirl è reduce dal successo di Amici 2020 dove ha partecipato, su invito di Maria De Filippi, nelle vesti di giudice accanto a Vanessa Incontrada e Gabry Ponte.

Questo è stato un anno di grandi cambiamenti per Alessia, che ha deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi, suo storico reality, per dedicarsi a nuovi progetti fra cui la conduzione di Temptation Island Vip dove ha sostituito Simona Ventura, tornata in Rai.