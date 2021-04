Alessia Marcuzzi torna a Le Iene: “Fine isolamento”

editato in: da

Alessia Marcuzzi: vita, carriera e amori della conduttrice più esplosiva della tv

Alessia Marcuzzi è pronta a tornare al timone de Le Iene. La conduttrice aveva dovuto rinunciare alla puntata del 13 aprile per restare in autoisolamento, precauzione necessaria in attesa di fare ulteriori analisi e test. Come annunciato da lei stessa sui Instagram, infatti, il marito era risultato positivo al Covid 19 dopo essersi sottoposto al tampone molecolare.

La Marcuzzi nelle stories aveva rassicurato i fan, dicendo di essere risultata fortunatamente negativa a ben due tamponi. Ma il protocollo in questi casi è chiaro: occorre restare in isolamento per qualche giorno prima di poter tornare in studio. La conduttrice ha dovuto rinunciare alla diretta de Le Iene già in un’altra occasione in quest’ultima edizione, nel mese di ottobre 2020.

Mediaset attua delle misure precauzionali molto rigide per la salvaguardia di tutti i suoi dipendenti ed è per questo che, prima di tornare in studio, la conduttrice ha dovuto attendere l’esito negativo del secondo tampone. La stessa Marcuzzi ha sempre espresso parere favorevole per tutto questo, anzi proprio ad ottobre 2020 aveva lanciato un appello a tutti i suoi fan per non abbassare la guardia: “Mi raccomando, manteniamo alta l’attenzione e indossiamo sempre le mascherine rispettando le indicazioni che ci danno gli esperti! Facciamolo per noi, per le persone a cui vogliamo bene e per il rispetto nei confronti del prossimo”.

Il peggio sembra passato e – allontanato lo spettro del Coronavirus – adesso la splendida Alessia è pronta a tornare al fianco di Nicola Savino mercoledì 20 aprile in prima serata su Italia 1. Lo ha annunciato con un delizioso video condiviso sui suoi canali social, che la ritrae felicissima con la figlia Mia, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti: “Fine isolamento! Negative”. Con loro fa capolino anche un ospite speciale: si tratta del piccolo Brownie, il tenerissimo barboncino che dal 2019 è entrato a far parte a tutti gli effetti dalla famiglia e che la Marcuzzi mostra spesso sui social. Anzi, possiamo dire che sia diventato una vera e propria star.

Il nuovo appuntamento de Le Iene va in onda martedì 20 aprile, come sempre in prima serata su Italia 1, tra attualità, inchieste, servizi di denuncia, interviste e e gli immancabili scherzi ai VIP. Per la gioia delle fan l’intervista singola vedrà protagonista l’attore Raoul Bova che dal 21 aprile tornerà sul piccolo schermo nella serie Buongiorno, mamma!, in onda in prima serata su Canale 5.