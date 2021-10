Le Iene, Nicola Savino apre ad un possibile ritorno di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi: vita, carriera e amori della conduttrice più esplosiva della tv

Ha inizio una nuova stagione de Le Iene, la prima che – dopo diversi anni consecutivi – non vedrà più nel suo cast Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha infatti deciso di prendersi una pausa dalla televisione, lasciando almeno per il momento in stand-by la sua carriera, in attesa di scoprire che cosa le riserverà il futuro. Ma Nicola Savino, che è ancora una volta alla guida dello show di Italia 1, non può fare a meno di sperare in un suo ritorno.

Nicola Savino, il ritorno di Alessia Marcuzzi

L’annuncio della Marcuzzi, arrivato come un fulmine a ciel sereno solo qualche mese fa, ha decisamente suscitato molto scalpore tra i suoi fan. Dopo tante stagioni ricche di successi, che ha visto la conduttrice al timone di programmi famosissimi come l’Isola dei Famosi, Temptation Island Vip e – per l’appunto – Le Iene, si è voluta allontanare da Mediaset, mettendo fine ad una collaborazione durata ben 25 anni. Sul suo futuro c’è ancora molta incertezza: non sappiamo se Alessia si stia preparando per qualche sorpresa speciale che la riporterà sul piccolo schermo, oppure se per lei è in arrivo un lavoro dietro le quinte.

Quel che sappiamo con certezza è la sua assenza nel corso della nuova stagione de Le Iene, in partenza martedì 5 ottobre 2021. O forse no? A suscitare più di qualche perplessità sono state le parole di Nicola Savino, all’alba della prima puntata della 26esima edizione dello show. In un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, il presentatore ha infatti rivelato cosa vorrebbe per i prossimi appuntamenti che ci accompagneranno durante l’inverno: “Alessia Marcuzzi. Sarebbe bello che tornasse anche lei, ha sempre la porta aperta e io sono sicuro che sarà con noi di nuovo. Mi sbaglio. Ma magari non mi sbaglio”.

Le Iene, tutte le novità della nuova stagione

Si apre dunque uno spiraglio alla possibilità di rivedere la Marcuzzi proprio a Le Iene, magari come ospite speciale per una puntata. Ma è probabile che, almeno per quest’anno, non tornerà alla conduzione del programma. È infatti già stata trovata la sua sostituta, anzi: sono ben 10 le nuove presentatrici che affiancano Nicola Savino in questa avventura, accuratamente scelte tra i personaggi più influenti degli ultimi anni.

Dalla pallavolista Paola Egonu alla sempreverde Ornella Vanoni, passando per la simpatia verace di Michela Giraud, per la bellezza incredibile di Elena Santarelli e per la grinta inesauribile di Federica Pellegrini. La nuova edizione de Le Iene si prospetta dunque carica di sorprese, una lunga serie di appuntamenti scoppiettanti che, tra scherzi e indagini scottanti ci porterà mano nella mano sino alla prossima primavera.