Le Iene, dopo l’addio di Alessia Marcuzzi potrebbe arrivare Elodie

Grandi novità a Mediaset che vedrà un volto nuovo alla conduzione, quello di Elodie. È già stato annunciato il palinsesto della stagione autunnale, e una delle trasmissioni più amate dal pubblico, Le Iene, è stata riconfermata. Il programma andrà in onda per tutto l’anno su Italia 1, ma con diversi cambiamenti.

Uno dei più importanti riguarda sicuramente i conduttori. Alessia Marcuzzi ha infatti lasciato Mediaset dopo 25 anni di attività, e nel suo futuro ci sarebbero già in serbo nuovi progetti: secondo quanto riportato dal settimana Chi pare che la presentatrice sia in trattativa con il gruppo editoriale Discovery. E anche Nicola Savino, suo compagno d’avventura in questi anni di conduzione condivisa a Le Iene, guiderà un nuovo show dal titolo Ritorno a scuola, un programma in prime time il mercoledì sera.

“I nomi dei conduttori sono legati a un profilo innovativo, anche un po’ spinto, quindi ogni anno cerchiamo di rinnovare – aveva svelato Piersilvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset -. Ancora non certi i nomi di questa stagione 2021/2022, forse Davide Parenti lavorerà su personaggi che fanno parte del gruppo de Le Iene”.

Stando a quanto rivelato dal sito Tv Zoom, il posto lasciato vuoto da Alessia Marcuzzi potrebbe essere preso da Elodie Di Patrizi. Una proposta allettante che la cantante di Amici avrebbe già accettato. Ma ad una condizione: quella di non condurre da subito il programma di successo in onda su Italia Uno. Secondo le indiscrezioni riportate dal portale sembrerebbe che Elodie non abbia rifiutato la proposta, anche se – almeno per il momento – avrebbe dato la sua disponibilità soltanto a partire dal prossimo gennaio 2022, perché impegnata in un nuovo progetto musicale. Dopo averla vista al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus per una sera, Elodie potrebbe diventare uno dei nuovi volti della conduzione del panorama italiano: che abbia tutte le carte in regola l’aveva già dimostrato sul palco dell’Ariston, meravigliosa nel suo monologo e semplicemente divina nella performance proposta durante la seconda serata della kermesse musicale.

Nel frattempo non è ancora chiaro chi coprirà il ruolo da presentatrice nella prima parte del programma – che andrà in onda il martedì sera e in alcuni periodi della stagione anche il venerdì sera – e chi invece prenderà il posto di Nicola Savino.