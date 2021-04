Le Iene, perché Alessia Marcuzzi non conduce la puntata del 13 aprile

editato in: da

Alessia Marcuzzi: vita, carriera e amori della conduttrice più esplosiva della tv

Alessia Marcuzzi non sarà presente in studio per condurre la puntata del 13 aprile de Le Iene. Non potrà prendere parte alla conduzione dello show per la terza volta consecutiva nell’ultimo anno. La conduttrice ha deciso di dare l’annuncio sul suo profilo ufficiale Instagram, dove ha anche spiegato i motivi della sua assenza, piuttosto importanti.

“Purtroppo mio marito la scorsa settimana è risultato positivo al tampone molecolare. Ovviamente, si è subito autoisolato e per ora sta bene. Io sono invece fortunatamente risultata negativa (ho già effettuato due tamponi molecolari)”, scrive, annunciando così la sua assenza. La Marcuzzi spiega che sono stati attivati tutti i controlli del caso, essenziali per prevenire ulteriori contagi.

“Come da protocollo, sono cautelativamente in casa in attesa di ulteriori esami. Con molto dispiacere, a tutela delle persone che mi stanno accanto e per rispetto della prassi, domani non potrò essere presente nella redazione de Le Iene.”

Aggiunge anche che seguirà da casa la puntata de Le Iene del 13 aprile: “Un bacio a tutti”, conclude con un cuore e un emoticon che piange. Da chi sarà condotto Le Iene domani sera, in onda su Italia 1? Il testimone passerà per il momento a Nicola Savino: insieme a lui sarà presente anche la Gialappa’s Band.

Sfortunatamente, la Marcuzzi non è nuova alle assenze dal programma. Il 13 ottobre 2020, infatti, aveva annunciato di non essere presente in quanto un’amica della figlia aveva contratto il Covid-19. In seguito, Alessia aveva fatto il tampone molecolare ma era risultata negativa, proprio come questa volta.

Nell’ultimo periodo, sono molti gli show che hanno subito cambiamenti in corsa: conduttori sostituiti, sospensioni momentanee, ospiti che annullano. Bisogna però ricordare che, alla fine, si fa per un motivo superiore, ovvero la prevenzione del possibile contagio da Coronavirus.

Alessia Marcuzzi per ora rimarrà in autoisolamento, almeno fino a quando non si saranno fatti ulteriori analisi e test. Per condurre i programmi, sono stati messi in atto numerosi piani anti-contagio, in modo tale da proteggere i lavoratori. La puntata de Le Iene del 13 aprile andrà in onda in prima serata come di consueto: a parte l’assenza della Marcuzzi, non sono previsti ulteriori cambiamenti.