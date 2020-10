Le Iene, Alessia Marcuzzi assente. “Leggermente positiva al test rapido”

editato in: da

Alessia Marcuzzi, uno dei volti più amati dal pubblico, non è potuta essere in studio per condurre la puntata del martedì sera de Le Iene Show. La conduttrice, che si è collegata con i suoi compagni d’avventura, ha spiegato il perché della sua assenza in diretta:

Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido.

La Marcuzzi ha spiegato di voler prendere tutte le precauzioni del caso per evitare rischi anche ad altre persone, visto che doveva affrontare uno spostamento su mezzi pubblici:

Noi siamo sempre controllati, ma questa mattina ho detto: ne faccio uno in più perché voglio essere sicura, devo prendere il treno e mi metto a contatto con un sacco di gente. Tutta la famiglia è risultata negativa, io sono risultata leggermente positiva.

Adesso Alessia è in isolamento: “Ora dovrò fare tutti gli accertamenti: quando avrò notizie vi farò sapere tutto!”, ha detto rassicurando il pubblico.

“Come tutte le settimane, prima di entrare a Mediaset ci controlliamo, e stamattina Alessia è risultata positiva al Covid e la salutiamo da qui, con un grande applauso”, ha detto Nicola Savino all’inizio della diretta. Il conduttore poi ha voluto sottolineare che la sua compagna di avventure al momento sta bene e non presenta alcun sintomo. “Esatto – ha scherzato la Gialappa’s Band – prima di sapere l’esito del tampone stava per saltare su un treno da Roma a Milano, quindi la carrozza 3 Economy di Trenitalia è salva!”.

In attesa di rivederla alla conduzione de Le Iene Show, i telespettatori potranno vedere la conduttrice, ancora per qualche puntata, al timone di Temptation Island.

Nel salotto di Verissimo la Marcuzzi ha stuzzicato l’attenzione del pubblico promettendo scintille anche per le prossime puntate del seguitissimo show che, già durante la prima puntata, ha visto arrivare al falò di confronto la coppia formata da Sofia e Amedeo, che ha tenuto incollati gli spettatori alla tv e ha scatenato polemiche e discussioni anche online.