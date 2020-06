Laura Torrisi: “Sono felicemente single”. L’ex moglie di Leonardo Pieraccioni si racconta

editato in: da

Laura Torrisi, ospite in collegamento dell’ultima puntata della stagione di Da noi…a ruota libera, si è raccontata scherzando molto sulla sua vita privata. Francesca Fialdini, col suo solito garbo, ha intervistato l’ex moglie di Leonardo Pieraccioni, che ha dichiarato in diretta di non avere nessun compagno.

“Sono felicemente single” ha ammesso sorridendo alla conduttrice, a cui poi ha raccontato del suo viaggio in solitaria a Bali, per festeggiare i 40 anni: “Sognavo questo viaggio da più di sette anni, ma con la bambina ovviamente ho dovuto aspettare un po’ per poterlo fare. Sognavo di farlo da sola, perché trovo che viaggiare da soli aiuti tantissimo a crescere, ad avere una nuova consapevolezza personale, ti dona proprio occhi diversi, sia verso te stesso che verso gli altri”.

Poi la Torrisi non ha nascosto di aver avuto paura nell’affrontare il viaggio da sola: “Un po’ di paura ti accompagna sempre, in tutte le cose che fai – ha confessato – quindi è chiaro che c’era: ero lontana da casa, non voglio certo fare la Wonder Woman! Però devo dire che quella terra ha un’energia fantastica e le persone sono stupende, ti aiutano a non sentirti mai sola”.

La Fialdini poi è ritornata sull’argomento vita sentimentale, dicendole: “Noi ci eravamo messi in testa di trovarti il Principe Azzurro, sempre che il Principe Azzurro servi a qualcosa”. Pronta la risposta dell’attrice, che ha ribattuto scherzando: “Credo più nei cavalli, che nel Principe Azzurro, sai?”.

Laura, stuzzicata dalla conduttrice, ha poi confessato di amare sport come la boxe, karate, svelando anche di essere un arbitro di calcio: “Sono un maschio mancato, ma si sa!”, ha aggiunto. Poi un’altra domanda personale per la Torrisi, questa volta sulla gelosia: “L’indole è quella della vena siciliana, se c’è motivo, negli anni poi ho imparato a domare: magari poi divento tagliente, e giro i tacchi e me ne vado, un po’ alla toscana”, ha confessato.

Anche in questa occasione l’attrice ha mostrato il suo lato più vero, sincero e divertente: non è un caso infatti che la Torrisi sia amata sia dagli uomini che dalle donne, sia per la bellezza che per la sua autenticità e la grinta.