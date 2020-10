Laura Pausini, su Instagram lo scatto inedito con Paolo: quanto amore in una foto

editato in: da

Quella formata da Laura Pausini e Paolo Carta è una delle coppie più solide del mondo della musica e dello spettacolo. I due sono uniti da un profondo amore, dalla passione per la musica e, soprattutto, condividono la stessa tendenza alla riservatezza e la voglia di proteggere la privacy della loro famiglia. Per questo vedere scatti che li ritraggono insieme è sempre una grande gioia.

Era il 2005 quando Laura e Paolo si sono innamorati. Un sentimento improvviso che, per la Pausini, è arrivato dopo la dolorosa rottura con un suo ex fidanzato. La scintilla è scoccata, come nei più romantici dei film, dopo un concerto a Parigi, dove si sono scambiati anche il primo bacio. Da allora non si sono più separati e, insieme, hanno realizzato numerosi progetti. Il più importante fra tutti quello di mettere al mondo Paola, la loro bellissima figlia nata nel 2013.

I due, inoltre, sono in perfetta sintonia anche sul lavoro. Paolo, infatti, è un musicista e con la sua dolce metà condivide non solo la vita quotidiana, ma anche il palco. Ed è proprio da un momento di lavoro che proviene uno scatto intimo ed inedito, pubblicato da lei sulle stories del suo profilo Instagram, che li vede fianco a fianco mentre collaborano per il nuovo progetto della cantante.

La foto attira l’attenzione, soprattutto perché Laura e Paolo sono sempre stati molto riservati e poche volte si sono concessi ad interviste o hanno dato adito a pettegolezzi. Sui social, poi, si sono esposti raramente, perlopiù in occasioni speciali, come compleanni o anniversari.

Proprio quest’anno, ad esempio, i due hanno festeggiato i quindici anni da quell’incontro a Parigi che li ha uniti per sempre e la Pausini, su Instagram, ha utilizzato poche e semplici parole per descrivere il sentimento che li unisce:

Essere innamorati e complici. Dopo 15 anni.

Insomma, quello che lega Laura Pausini e Paolo Carta sembrerebbe essere proprio un sentimento che non può essere scalfito dal tempo. La stessa cantante, in passato, ha dichiarato che insieme non hanno mai conosciuto vere e proprie crisi.

L’immagine pubblicata sui social dalla Pausini, nella sua semplicità, scalda il cuore dei fan della coppia. Laura e il suo compagno si lasceranno andare e condivideranno nuove fotografie e momenti della loro quotidianità?