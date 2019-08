Laura Pausini, il bellissimo gesto per la sua fan

editato in: da

La serata finale del tour Laura Biagio Stadi 2019, con il concerto di Cagliari che coinvolge migliaia di fan, chiude una lunga serie di date che hanno riscontrato grande successo.

Laura Pausini si esibisce assieme a Biagio Antonacci, per una tappa davvero imperdibile: e ad assistere c’è anche la giovane Eleonora, che è stata invitata dalla cantante in persona.

Qualche giorno fa la Pausini ha ricevuto una toccante mail da parte di una ragazza di Sestu: Eleonora ha 18 anni, è affetta da autismo ed è una fan sfegatata dell’artista di Solarolo. Poche righe per spiegarle perché, per lei, sarebbe stato tanto importante poter partecipare al concerto di Cagliari, non troppo distante da casa sua. A quanto pare, questa semplice richiesta ha raggiunto il cuore di Laura, che ha deciso di rendere la sua ultima tappa del tour una serata assolutamente speciale per questa giovane fan.

E così Eleonora ha ottenuto la possibilità di assistere al concerto del suo idolo, di cui sa a memoria tutte le canzoni. Ad accompagnarla, sotto il palco alla Fiera di Cagliari, la mamma Agnese – anche lei una grande fan di Laura Pausini – e la sua insegnante di sostegno. La giovane ha visto il suo sogno diventare realtà, grazie al bellissimo gesto che la cantante ha compiuto.

Eleonora nelle ore scorse ha raccontato ad Ansa di aver ricevuto una sorpresa indimenticabile: “Le mie canzoni preferite sono ‘Frasi a metà’ e ‘Io canto’, e spero che le canti. È un’estate straordinaria e che ricorderò per sempre. Potrò vedere da vicino Laura che canterà con Biagio Antonacci. Vorrei che Laura sapesse quanta gioia mi ha dato. E voglio ringraziare gli organizzatori, Insula Events di Sassari, Friends&Partners e lo staff di Laura per la loro gentilezza e buon cuore. Hanno permesso che per me l’1 agosto del 2019 fosse un giorno speciale, ricco di emozioni e felicità“.

Laura Pausini, in attesa della sua ultima esibizione con Biagio Antonacci, ha condiviso tra le sue storie di Instagram una bellissima dedica per suo marito Paolo Carta: “Stasera finisce un nuovo tour insieme a te, amore mio… Grazie per essermi sempre vicino e supportare le mie idee con il tuo talento”. Dopo il concerto di Cagliari, la cantante si prende una pausa dalla musica, come ha confessato nelle scorse settimane.