Laura Pausini, momento nostalgia: la foto del pancione su Instagram

Momento nostalgia per Laura Pausini. La cantante emiliana ha voluto ricordare e condividere con i suoi amati fan le trepidanti emozioni che stava provando esattamente otto anni fa, pochi giorni prima che nascesse Laura, l’amata figlia avuta dallo storico compagno Paolo Carta.

Laura ha per l’appunto condiviso una foto su Instagram che racchiude tutto l’amore che prova per la piccola e che la ritrae davanti allo specchio, intenta a scattarsi un selfie con un evidentissimo pancione. Il tutto è stato corredato da una malinconica e assai affettuosa dedica che recita le seguenti parole: «2013. Era la notte del 6 febbraio cara Paola…sapevo che dopo pochi giorni ti avrei finalmente conosciuta…ed ho scattato questa foto per te, per quando saresti diventata grande, per farti vedere che io questo momento non lo dimenticherò mai…guarda come eri già grande nella mia panciona, piccola mia».

Parole sature di sentimento e di amore, l’amore indelebile di una madre che non abbandonerà mai la figlia. La didascalia, poi, è stata tradotta in altre lingue (spagnolo, inglese, portoghese e francese) per far sì che tutti i fan mondiali della cantante di Vivimi siano in grado di comprendere e apprezzare il testo del post.

I più accaniti ammiratori della cantante non si sono naturalmente fatti attendere, commentando la foto con messaggi ricchi di affetto. Alcuni di loro, tra l’altro, sono dei volti famosi del mondo dello spettacolo, come Alessia Marcuzzi o Chiara Galiazzo: la conduttrice de Le Iene e la cantante di Straordinario hanno rispettivamente commentato con emoji dagli occhi a cuore, e veri e propri cuori rossi.

L’arrivo della figlia Paola è stato un momento tanto atteso dalla coppia, la cui felicità è racchiusa nel brano Celeste, pubblicato pochi mesi prima che la piccola nascesse. Contiene, infatti, un’intima riflessione sul sentimento della maternità, vissuta come puro desiderio di amore e in cui la cantante si diverte a immaginare come sarebbe stata la sua primogenita.

Laura Pausini è fidanzata con Paolo Carta dal 2005, suo produttore artistico e chitarrista. I due, dunque, condividono anche la passione per la musica, che ha sicuramente contribuito a farli incontrare e innamorare perdutamente.