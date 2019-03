Laura Pausini mai così bella: in costume alle Maldive

editato in: da

Laura Pausini splendida in costume

Bellissima e sorridente: Laura Pausini lascia senza fiato in una foto postata su Instagram e scattata alle Maldive.

Il 2018 è stato un anno particolarmente intenso per la cantante, che ha pubblicato il suo 18esimo album, intitolato Fatti Sentire, arrivato appena due anni dopo Laura Xmas. Laura negli ultimi mesi è stata impegnata in un tour che l’ha portata in giro nelle maggiori città di Europa e Stati Uniti per un totale di ben 52 date. Dopo tanti successi e soddisfazioni, la Pausini ha deciso di concedersi una vacanza alle Maldive. Con lei la figlia Paola e il compagno Paolo Carta, autore della foto pubblicata sui social.

“Posso essere io l’occasione che aspetti da una vita… ed io sarò di più… io sarò la certezza che chiedevi tu.”

Innamorata del mio fotografo!” ha scritto la cantante, commentando l’immagine in cui è seduta su un’altalena in costume. Nello scatto la Pausini è davvero bellissima, tanto che il post ha fatto il pieno di Like e di commenti.

“Sono stati 4 anni intensi, senza fermarsi mai – ha spiegato Laura ai fan -: due dischi, due tour, The Voice Messico e XFactor Spagna. 4 anni belli tosti ma straordinari, che dopo il Latin Grammy, ho deciso di festeggiare così. Chi mi conosce sa che non amo fare vacanze, ma stavolta ho ceduto. E mi sembra di stare in paradiso!”.

Nel 2013 Laura Pausini ha dato alla luce la piccola Paola, arrivata dopo una lunga relazione con il chitarrista Paolo Carta. Dopo la gravidanza l’artista ha perso ben 20 kg grazie alla dieta SDM e oggi sfoggia un fisico mozzafiato.

Una carriera, quella di Laura Pausini, iniziata nel 1993, quando trionfò al Festival di Sanremo. Da allora ne è passato di tempo e la cantante ha conquistato un traguardo dopo l’altro, arrivando a vendere la bellezza di oltre 70 milioni di dischi in tutto il mondo. Ha collaborato con artisti del calibro di Luciano Pavarotti, Ennio Morricone, Raf, Andrea Bocelli e Madonna.

La sua prossima avventura sarà il Laura Biagio Stadi Tour 2019: una tournée estiva che la vedrà impegnata insieme a Biagio Antonacci, amico e collega, in undici stadi italiani.